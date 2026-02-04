Sallaiék riválisához igazol a labdarúgás egyik legkedveltebb játékosa

A török labdarúgó-bajnokságban második helyen álló és az Európa-ligában is szereplő Fenerbahcéban folytatja pályafutását N'Golo Kanté, aki a francia válogatottal 2018-ban világbajnokságot nyert.

A 34 éves középpályás érkezését szerdán a közösségi oldalán jelentette be az isztambuli klub, amelytől marokkói támadója, Jusszef en-Nesziri a szaúdi első osztályban szereplő al-Ittihadhoz igazolt.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N’Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

Kanté – aki a Leicester Cityvel és a Chelsea-vel is nyert korábban angol bajnoki címet – két és fél évnyi szaúdi légióskodást követően, éppen az al-Ittihadtól szerződik vissza Európába. Adminisztrációs okok miatt kedden még úgy tűnt, hogy az átigazolás nem valósul meg, a Fenerbahce ugyanis akkor még azt közölte, hogy a szaúdi klub nem juttatta el a szükséges információkat a nemzetközi szövetséghez (FIFA).

Valamivel később viszont az al-Ittihad beszámolt a kiemelkedő munkabírása mellett nagy alázatosságáról is ismert Kanté távozásáról, és jelezte en-Nesziri szerződtetését, aki az ugyancsak francia Karim Benzema helyére érkezett. Benzema hétfőn, közös megegyezéssel távozott és igazolt a bajnoki rivális al-Hilalhoz.

A 65-szörös francia válogatott Kanté főszerepet vállalt a franciák 2018-as világbajnoki diadalában, és abban reménykedik, hogy az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán újfent a csúcsra ér a csapattal.

A Fenerbahce húsz forduló után három ponttal marad el a magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató, címvédő és listavezető Galatasaraytól a török élvonalban.

Kiemelt kép: Sallai Roland és a N’Golo Kanté harcol a labdáért a 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország – Franciaország mérkőzésen a Puskás Arénában 2021. június 19-én (Fotó: MTI/EPA/POOL/Illyés Tibor)