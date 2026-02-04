Ovádi Péter kormánybiztos kezdeményezésére bővül az állatvédelmi ösztöndíjprogram

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére bővül és folytatódik Magyarország első, diplomához nem kötött állatvédelmi ösztöndíjprogramja – közölte a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány szerdán az MTI-vel.

Azt írták, az ösztöndíjprogramra csaknem háromszoros a túljelentkezés:

a most hétvégén induló képzéseken az eredetileg meghirdetett 20-20 helyett 30-30 jelentkező vehet részt térítésmentesen, míg a még 2026-ban meghirdetendő újabb képzésen további 30-30 fő számára nyílik meg ugyanez a lehetőség.

Hozzátették:

2026-ban az eredetileg tervezett 40 helyett összesen 120-an részesülnek ösztöndíjban az Állatotthon-vezető és telephelyvezető, valamint az Ebrendész és állatgondozó képzéseken.

Az alapítvány hangsúlyozta, a túljelentkezés egyértelműen jelzi, hogy a hazai állatvédelmi szakemberképzés iránti érdeklődés folyamatosan erősödik, és egyre többen kívánnak aktív szerepet vállalni a felelős állattartás és az állatjóllét fejlesztésében.

Közölték: az ösztöndíjasok állatvédelmi szervezeteknél, állatotthonokban vagy ebrendészeti telepeken dolgozó, illetve ott rendszeresen önkénteskedő szakemberek, akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat legalább öt éven keresztül a hazai állatvédelem érdekében hasznosítják. Az elbírálás során az alapítvány a szakmai szempontok mellett a regionalitást is figyelembe vette – fűzték hozzá.

Kiemelt kép: Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos, Veszprém fideszes országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)