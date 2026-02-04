Orbán Viktor után Magyar Péter is bejelentette, hogy évértékelő beszédet tart

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy egy nappal Orbán Viktor miniszterelnök után ő is megtartja évértékelő beszédét.

Mint arról előzőleg írtunk, Orbán Viktor a minap jelentette be, hogy február 14-én tartja a szokásos évértékelő beszédét.

Szerdán Magyar Péter is hasonló bejelentést tett: „Február 15-én évértékelőt tartunk. Február 16-tól pedig 56 napon át, április 12-ig következik a valaha volt legsűrűbb és legfontosabb országjárás. Mind a 106 választókerületbe és több száz településre eljutok” – írta a közösségi oldalán a Tisza Párt elnöke.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetõje nyilatkozik a sajtó képviselõinek a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választások napján Budapesten, a Roude Leiw állóhajón 2024. június 9-én. MTI/Hegedüs Róbert.