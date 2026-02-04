Orbán Viktor: Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubestjén beszélgetett szerda este a Várkert Bazárban.

Cikkünk frissült!

A beszélgetést – amelyet a kormányfő a közösségi oldalán közvetített – Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese moderálta. A lap szerint Orbán Viktor egyrészt elmondta: Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, amit vállaltak az betartották a mögöttünk hagyott időszakban.

Minden választáson próbálkozott valamivel az ellenzék: volt koordinált indulás, közös indulás, míg most egy új párttal indul” – fogalmazott, hozzátéve:

„Megvertük már sokszor az ellenzéket, és revansra készülnek.”

Beszélt arról is, hogy a mostani ellenzék mögött a brüsszeli érdekeket állnak, és mivel Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért ez a csata nyílt csata. „Ha melózunk nyerünk, ha nem melózunk nem nyerünk” – tette hozzá Orbán Viktor.

Kitért arra is, hogy az ellenzéket támogató média esetében ki lehet mutatni, hogy ki hány százmillió forintot kap Brüsszelből.

„Ráadásul Kijev felől is beszálltak a kampányba, és onnan is küldik a pénzeket, nagy értékű informatikai szolgáltatásokat” – tette hozzá.

„Az a kérdés, hogy az ellenzék mögött álló erőket meg tudjuk-e enni vacsorára, mivel az ellenzék ereje a mögöttes támogatásból ered” – fogalmazott, miközben arról is beszélt, hogy Brüsszel folyamatosan cenzúráz, így az orosz-ukrán háborúban nem ismerjük az orosz álláspontot, mert az ottani médiumokat kitiltották az EU területéről.

Már nem a Nyugatot kell követni szerinte

A miniszterelnök elmondta, hogy korábban a fejlődés azt jelentette, hogy minél jobban hasonlítsunk a Nyugatra. Az nem volt vitakérdés, hogy a kommunizmus után valamilyen nyugati rendszer jöjjön – tette hozzá.

„A Nyugat elhitette velünk, hogy van egy morális fölénye, és nem volt kétségbevonható az a tény, hogy a legmagasabb életszínvonalat a Nyugat adja. Mára kiderült, hogy ez nincs így, mert a Nyugat nem mintaadó”

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy Európa világgazdasági súlya jelentősen csökkent, az európai piacot védeni kell a magas technikai keleti iparágakkal szemben. „Ebben a helyzetben a legfőbb kérdés, hogy merre lehet menni?” – tette fel a kérdést, miközben arról is beszélt, hogy az Európai Unióban nem lehet reménykedni ebben a nehéz nemzetközi helyzetben. „A magyar nemzeti érdekekből kell levezetni a megfelelő lépéseket a mostani világrendben. Nem lesz olyan minta a következő 20-30 évben, amiben mi jól éreznénk magunkat” – ismertette a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, hogy az ellenzék rendszerváltást akar, és ők ebben az esetben igazat mondanak, mert ők a brüsszeli rendszert akarják Magyarországra hozni a nemzeti rendszer helyett.

„Valójában sorsot választunk április 12-én, mert ha lejövünk a nemzeti rendszerről, akkor szinte lehetetlen lesz lejönni a brüsszeli rendszerről” – tette hozzá.

Orbán Viktor a Béketanácsról azt mondta: abban az amerikaiknak igazuk van, hogy a nemzetközi intézmények nem tudják rendezni a háborús konfliktusokat. Éppen ezért lépett az amerikai elnök, a nemzetközi intézmények tönkrementek, ezért érdemes kipróbálni valami mást, ebből még kijöhet valami – mondta, hozzátűve: „Egyelőre a felállás stádiumában van a Béketanács, és most egy működőképes rendszert akarnak felállítani a Gázai-övezetben.”

A miniszterelnök egy esetleges magyarországi Trump-látogatás kapcsán közölte: ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz. Állítása szerint az amerikai elnökkel közölte, hogy a korábbi amerikai elnökök okozták a mostani rossz nemzetközi helyzetet is.

„Mivel csak mi tartottunk ki Trump mellett az elmúlt években, ezért tartozik azzal a gesztussal, hogy köszöntse a magyarokat”

– közölte a miniszterelnök, aki szerint van egy „nyitott meghívása” az amerikai elnök felé, és kitartónak kell lenni.

A beszélgetést itt lehet megtekinteni:

Kiemelt kép: Orbán Viktor a Mandiner Klubestjén 2026. 02. 04-én. Forrás: Facebook/Orbán Viktor.