Orbán Viktor: Haladéktalanul kiutasítjuk Magyarországról az ukrán kényszersorozásban részt vevő személyeket

Orbán Viktor a Facebookon megosztott videóüzenetében közölte, hogy a kormányülésen áttekintették a háborúval kapcsolatban fejleményeket, mert „néhány nappal ezelőtt egy újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának”.
Orbán Viktor szerint felvették a kapcsolatot az érintett kárpátaljai családdal és minden segítséget megadnak nekik.
„De ezen túl a kormány mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban résztvevő személyeket, ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk ”
– közölte a miniszterelnök.
Kiemeelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2024. december 21-én. MTI/Máthé Zoltán.