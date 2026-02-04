Orbán Viktor: Haladéktalanul kiutasítjuk Magyarországról az ukrán kényszersorozásban részt vevő személyeket

Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután, a kormányülést követően a közösségi oldalán tett bejelentést az ukrajnai kényszersorozásokkal kapcsolatban.

Orbán Viktor a Facebookon megosztott videóüzenetében közölte, hogy a kormányülésen áttekintették a háborúval kapcsolatban fejleményeket, mert „néhány nappal ezelőtt egy újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának”.

Orbán Viktor szerint felvették a kapcsolatot az érintett kárpátaljai családdal és minden segítséget megadnak nekik.

„De ezen túl a kormány mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban résztvevő személyeket, ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk ”

– közölte a miniszterelnök.

Kiemeelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2024. december 21-én. MTI/Máthé Zoltán.