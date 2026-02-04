Olajlobbi és energiapolitika: továbbra is Shell-közeli pozícióban Kapitány István, a Tisza gazdasági vezetője

A nemzetközi cégadatbázisok szerint Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakértője jelenleg is kapcsolatban áll a globális olajiparral. Bár korábban arról lehetett tudni, hogy 2024-ben távozott a Shell globális ügyvezető-alelnöki posztjáról, a nyilvános adatok alapján továbbra is igazgatósági tagja két, a Shell érdekeltségi körébe tartozó németországi vállalatnak.

Kapitány István jelenleg is igazgatósági tag a hannoveri székhelyű FS Langenhagen Fuelling Services GbR-ben, valamint a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR-ben. Mindkét cég a Hannover–Langenhagen repülőtér üzemanyag-ellátásában és logisztikai kiszolgálásában vesz részt, és tulajdonosi hátterükben ötvenszázalékos részesedéssel szerepel a Deutsche Shell Holding GmbH, vagyis a Shell németországi holdingvállalata.

A Deutsche Shell Holding a német Bundestag hivatalos lobbiregiszterében is szerepel, vagyis regisztrált érdek-képviseleti tevékenységet folytat, amelynek célja a szövetségi kormányzati és parlamenti döntéshozatal befolyásolása.

A nyilvántartás szerint a cég a 2024-es üzleti évben jelentős eszközállománnyal rendelkezett, ugyanakkor veszteséget is felhalmozott, és magas kötelezettségszint jellemezte.

A cégkivonatok alapján Kapitány István angliai lakcímmel szerepel a nyilvántartásokban. Emellett 2024. június 30-ig a Deutsche Shell Holding felügyelőbizottságának elnöki tisztségét is betöltötte, párhuzamosan a Shell nemzetközi vezetésében vállalt szerepével.

Mindez annak fényében vált különösen hangsúlyossá, hogy Kapitány István korábbi nyilatkozataiban amellett érvelt: Magyarországnak le kellene válnia az orosz kőolajról. Energetikai szakértők ugyanakkor többször felhívták a figyelmet arra, hogy az orosz energiahordozók elhagyása komoly hatással lehetne a hazai energiaárakra és a rezsicsökkentés fenntarthatóságára.

A kérdés így az, hogy a Tisza Párt gazdasági szakértője miként tudja összeegyeztetni a globális olajiparhoz fűződő jelenlegi érdekeltségeit a magyar energiapolitikai érdekekkel. Kapitány István és a nemzetközi nagytőke kapcsolatára korábban is rámutattak, többek között akkor, amikor nyilvánosan elismerően nyilatkozott a volt baloldali miniszterelnökről, Bajnai Gordonról.

