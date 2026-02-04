Nyolc év fegyházbüntetést kapott a budapesti antifatámadások negyedrendű vádlottja, Maya T.

Nyolc év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék a német Maya T.-t, ismertebb nevén Maya Truxot az antifa-per negyedrendű vádlottját szerdán Budapesten első fokon. 2023-ban a szélsőbaloldali terroristák csoportosan, maszkot viselve követték ki kiszemelt áldozataikat az utcán, majd hátulról vagy oldalról rájuk rontottak. A sértetteket a földre vitték, miközben viperákkal, botokkal és egyéb eszközökkel ütötték és rúgták őket, több esetben a fejüket és felsőtestüket célozva.

A Maya Trux néven hírhedté vált, transznemű szélsőbaloldali vádlottat négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként,

bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt marasztalta el a bíróság.

A per ötödrendű vádlottja, Gabriella M. olasz állampolgár hasonló bűncselekmények miatt hét év fegyházbüntetést kapott. A per harmadrendű vádlottját, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt két év, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a törvényszék, öt évre felfüggesztve. A vádirat szerint a vádlottak 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat szélsőjobboldalinak vélt személyek ellen.

Maja T. egyik áldozata. (Forrás: Magya Nemzet/About Hungary)

Az ítélet nem jogerős. A Magyar Nemzet az ítélethirdetéssel kapcsolatban kifejtette,

a bíróság nem engedélyezte a házi őrizetet Maya Trux számára, szökésveszélyre hivatkozva.

Kiemelték: a bántalmazás egyes esetekben akkor sem maradt abba, amikor az áldozatok már a földön feküdtek, és védekezésre képtelenné váltak. A hatóságok megállapítása szerint a támadások alkalmasak voltak életveszélyes sérülések okozására, több sértett súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett.

Kiemelt kép: Maya Trux, az Antifa-per negyedrendű vádlottja (Fotó: Facebook)