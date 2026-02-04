Negyvenezer dollárért akár külföldre is lehet menekülni a frontszolgálat elől Ukrajnában

Közvetlenül az alakulatból 40 ezer dollárért (csaknem 13 millió forint) vittek külföldre ukrán katonákat – számolt be róla az ukrán nemzeti rendőrség sajtószolgálata. A rendvédelmi szervek egy újabb, a katonai szolgálat kijátszására irányuló, szervezett rendszert lepleztek le, amelynek keretében hét gyanúsítottat vettek őrizetbe.

A nyomozás szerint segítettek a katonáknak elhagyni a katonai egységet, és 16 ezer dollárért (több mint 5,1 millió forint) Ukrajna bármely pontjára eljutni, míg 40 ezer dollárért azonnal külföldre távozni. A pénzt kripto pénztárcába utalták.

A Strana beszámolója szerint két katonát is őrizetbe vettek, akik igénybe vették ezeket a szolgáltatásokat.

A portál emlékeztet arra, hogy

a rendszer más szervezői 3000 dollárt (majdnem egymillió forint) kértek a mozgósítottaktól a kiképzőközpontból megszöktetésért, míg a Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központból (TCK) szöktetésért 2500 dollárt (nagyjából 800 ezer forint).

Korábban az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) több olyan rendszert is felszámolt, amelyek a katonai szolgálat elkerülését és a hadkötelesek illegális külföldre jutását segítették.

Az egyik ilyen rendszer szervezői például egy használaton kívüli gázvezetéken keresztül juttatták át a férfiakat az Európai Unió országaiba.

Korábban pedig Kárpátalján elfogtak egy pénzszállító mikrobuszt, amelynek rejtett rekeszében szökésben lévőket szállítottak.

Mindeközben az orosz hadsereg tovább folytatja előrenyomulását Ukrajnában. Legutóbb a hirado.hu arról számolt be, hogy orosz biztonsági szervek közlése szerint az ukrán fegyveresek sietve hagyják el állásaikat a Szumi területhez tartozó Krasznopoljei járásban.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának sajtószolgálata által közreadott képen az egység tagjai bevetésről térnek vissza a frontvonalról a kelet-ukrajnai Donyecki területen 2026. január 31-én (Fotó: MTI/AP/Ukrán 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandár sajtószolgálata/Irina Ribakova)