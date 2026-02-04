Négy helyszínen csaptak le a rendőrök a magyar kábítószeres bűnbanda tagjaira

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon számolt egy a DELTA Program keretében végrehajtott sikeres akcióról, melynek keretében a rendőrök a napokban négy bagi ingatlanban ütöttek rajta kábítószer-terjesztőkön és fogyasztókon, mivel információt szereztek arról, hogy egy 44 éves férfi vezetésével egy banda a kristály nevű mérgező anyagot teríti a térségben.
A rendőrök éjjel lepték meg a házak lakóit, és nyolc embert fogtak el, köztük négy kábítószer-terjesztőt.
A 44 éves J. Sándor a gyanú szerint már hosszabb ideje szerzett be nagyobb tételben drogot, amit továbbadott a 22 éves O. Leventének és további három társának, K. Istvánnak, K. Attilának és R. Norbertnek. A rendőrök kristályt és pénzt foglaltak le a főszervező lakásában.
A nyomozók mindannyiukat előállították és kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki. J. Sándort őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – áll a rendőrség honlapján elérhető beszámolóban.
A rendőrség azt kéri, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)