Négy helyszínen csaptak le a rendőrök a magyar kábítószeres bűnbanda tagjaira

Egy sikeres akció keretében négy helyszínen csaptak le a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai egy kábítószer-terjesztő banda tagjain, akik a kristály nevű mérgező anyagot terítették Bag térségében. A nyomozók mindannyiukat előállították és kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, egy embert őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon számolt egy a DELTA Program keretében végrehajtott sikeres akcióról, melynek keretében a rendőrök a napokban négy bagi ingatlanban ütöttek rajta kábítószer-terjesztőkön és fogyasztókon, mivel információt szereztek arról, hogy egy 44 éves férfi vezetésével egy banda a kristály nevű mérgező anyagot teríti a térségben.

A rendőrök éjjel lepték meg a házak lakóit, és nyolc embert fogtak el, köztük négy kábítószer-terjesztőt.

A 44 éves J. Sándor a gyanú szerint már hosszabb ideje szerzett be nagyobb tételben drogot, amit továbbadott a 22 éves O. Leventének és további három társának, K. Istvánnak, K. Attilának és R. Norbertnek. A rendőrök kristályt és pénzt foglaltak le a főszervező lakásában.

A nyomozók mindannyiukat előállították és kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki. J. Sándort őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – áll a rendőrség honlapján elérhető beszámolóban.

A rendőrség azt kéri, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)