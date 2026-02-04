Mráz Ágoston szerint az ellenzéki közvélemény-kutató beismerte, hogy nem zárja ki a Fidesz győzelmét

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője a Válasz Online podcastjában – amelynek közösen voltak a vendégei – több dolgot is beismert. Róna Dániel válaszában cáfolta az állításainak egy részét, de azt nem, hogy nem lepné meg a Fidesz győzelme.

Újabb szakmai ütközet Róna Dániellel – ezt írta a műsorról Mráz Ágoston Sámuel, majd hozzátette azt is, hogy szerinte több fontos dolog is elhangzott a műsorban a beszélgetőpartnerétől.

„Szerinte sem nyerhet a Tisza 16 százalékkal, hiába hivatkozik a balliberális sajtó így az adataira.

Sőt: a Fidesz győzelmét is elképzelhetőnek tartja (én meg valószínűnek).

A 21 Kutatóközpont fizet a kérdésekre válaszolóknak (tudományosan incentíva), amely finoman szólva is szokatlan a politikai kutatásoknál.

Ráadásul a kutatási költséget »közösségi finanszírozással« teremtik elő (ez olyan anonim bevétel, mint Karácsony Gergely ládikái voltak).

Van, amiben egyetértünk: be kellene vezetni Magyarországon is a választási statisztikát, amely a választás után valós képet adna a résztvevők és az egyes pártok demográfiai hátteréről” – írta Mráz Ágoston Sámuel.

Róna Dániel a bejegyzés alatt kommentben válaszolt Mráznak, amelyben azt írta: „5 állításból 1 teljes hazugság, 2 meg durva csúsztatás. 2 viszont igaz.” A 21 Kutatóközpont vezetője szerint

az az állítás igaz, hogy a Fidesz győzelmét sem zárja ki,

és az is, hogy egyetértenek a választási statisztika bevezetéséről. Azt viszont hazugságnak nevezte, hogy kizárta volna a műsorban a Tisza 16 százalékos győzelmét, a fennmaradó két állítást (a közösségi finanszírozásról szólóakat) pedig csúsztatásnak minősítette.

A Magyar Nemzet szerint ezeket mondta a műsorban Róna Dániel

A lap kigyűjtötte a műsorban elhangzott mondatokat. Közlésük szerint Róna Dániel konkrétan úgy fogalmazott:

„Ha az a kérdés, hogy ki fog nyerni, akkor a nem tudom lesz a válasz. Simán el tudom képzelni, hogy a Fidesz nyer, nem lenne óriási meglepetés.”

Ezt azzal magyarázta, hogy még sok idő van hátra a választásokig, és addig még változhat a kép. Azt valószínűtlennek tartja, hogy (a Nézőpont Intézet januárban közzétett felmérésének megfelelően) listán hét százalékponttal többet kapjon a Fidesz, mint a Tisza, de még ezt sem tudja kizárni. „Én azt gondolom, hogy egy picit esélyesebb a Tisza, de nem annyival, mint amennyivel tűnik” – fogalmazott, hozzátéve: „Annyit megkockáztattam, hogy picit nagyobb esélyét látom annak, hogy a Tisza megnyeri a választást, és Magyar Péter lesz a miniszterelnök. De egyáltalán nem valószínűtlen, egyáltalán nem lenne csoda meg nagy meglepetés, ha Orbán Viktor nyerné meg.”

A műsorban a 21 Kutatóközpont vezetője elismerte, hogy ha azok lennének az erőviszonyok most, amit ők mértek, a Tisza Pártnak még az sem lenne elég egy kétharmadhoz. Továbbá azt is kiemelte, hogy az általuk mért 16 százalékos különbség csak a biztos szavazó pártválasztókat jelöli. „A pártot választani tudók között tíz százalékpont a különbség, mi magunk is ezt tartjuk relevánsnak. Ha azt kérdeznéd, hogy melyik az a számsor, amely közelíti egy most vasárnapi választás eredményét, akkor a tíz százalékpontot mondanám” – idézte a Magyar Nemzet Róna Dánielt.

Mráz Ágoston a Válasz Online-t és Török Gábort is kritizálta

„A Válasz Online hamis címet adott a Róna Danival folytatott beszélgetésünknek. Tisztességtelenek voltak, lelkük rajta. Állításukkal szemben én csak annyit mondtam, hogy ha a 21 Kutatóközpont független, akkor a Nézőpont Intézet is az” – írta Mráz Ágoston Sámuel egy másik Facebook-posztban ugyanarról a műsorról.

Hozzátette: „Örülök, hogy Török Gábor is ajánlja a beszélgetésünket Róna Danival. Sajnos félreértette, amit mondtam. (…) A Nézőpont Intézet kutatása azt mutatja, hogy a belföldi magyar választópolgárok (most épp 7 624 185 fő) legutóbb 40 százaléka Fidesz-szimpatizáns (picivel több, mint 3 millió fő). Közülük azonban nem mindenki lesz Fidesz-szavazó, csak azok, akik aktívak és részt vesznek a választáson. Szerintünk legalább a 80 százalékuk részt venne már most vasárnap.”

Mindeközben szerinte „a 21 Kutatóközpont azt állítja, hogy a választópolgárok 28 százaléka Fidesz-szimpatizáns (kicsivel több, mint 2,1 millió fő). Mivel csak az EP-választáson közel 2 millió szavazója volt a Fidesznek, ha csak ugyanők szavaznának ismét a kormánypártra, Róna Daniék szerint a Fidesz 95 százalékos mozgósítási szinten állna. A »legvalószínűbb listás eredmény« azonban egy másik kategóriája a közvélemény-kutatási adatoknak. Az, amelyet április 12-én este mindenki nézni fog a képernyőkön”.

„Mi a Nézőpont Intézetnél valljuk, hogy ez a legfontosabb szám, mert ez vethető össze leginkább a választási eredménnyel, amire valójában minden közvélemény-kutatást olvasó ember kíváncsi. A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív (ennek a szinonimája a biztos résztvevő) választópolgár pártpreferenciáját mutatja meg (itt vezet a Nézőpont adatai szerint a Fidesz 7 százalékponttal a Tisza előtt), köztük azokat, akik ezt bevallották, és azokat is (rejtőzködők, bizonytalanok), akiknek van vagy lesz pártpreferenciájuk, de azt egyelőre nem árulják el”

– tette hozzá a Nézőpont Intézet vezetője.

A műsort itt lehet megtekinteni.

Kiemelt kép: Mráz Ágoston Sámuel, Róna Dániel és Benyó Rita műsorvezető a Válasz Online podcastjában (Forrás: YouTube.com/Válasz Online)