Megölték Kadhafi egykori líbiai diktátor fiát

Megölték Moammer Kadhafi egykori líbiai diktátor fiát, Szaif al-Iszlám Kadhafit – közölték kedden a családhoz közel álló források, az ügyvédje és a líbiai média. Líbián még jelenleg is zajlik a 2011-ben kitört polgárháború, azonban Kadhafi halála után a konfliktus természete és a szembenálló felek átalakultak, a tripoli nemzetközileg elismert kormány harcol a benghazi és tobruki székhellyel rendelkező rivális kormánnyal szemben.

A líbiai főügyészség szerdán arról számolt be, hogy az 53 éves férfi lőtt sebek következtében halt meg. A családhoz közel álló források szerint a nyugati országrészben található Zintán városában, otthona udvarán gyilkolták meg Szaif al-Iszlámot. A négy támadó elmenekült a helyszínről. 2015-ben egy líbiai bíróság távollétében halálra ítélte Szaif al-Iszlámot – azonban később kegyelmet kapott – azzal a váddal, hogy az apja, Moammer Kadhafi hatalmának megdöntésére

2011-ben kitört felkelés idején békés tüntetők meggyilkolására buzdította a hatóságokat.

2021-ben Szaif al-Iszlám elnökjelöltként regisztrálta magát, de egy bírósági döntés kizárta a megmérettetésből. Elnökjelöltségével kapcsolatban a France 24-nak nyilatkozó líbiai politikai szakértő arról beszélt, hogy Szaif al-Iszlámot a líbiai lakosság jelentős része a későbbiekben mártírnak tekintheti. Zintan városa – ahol Szaif al-Iszlámot megölték – 136 kilométerre a fővárostól, Tripolitól délnyugatra fekszik, tehát az ENSZ által elismert kormányzati területen (– a szerk.). Líbiában ugyanis nem ért véget az arab tavasz nyomán 2011-ben kezdődött polgárháború, azonban Moammer Khadafi halála óta a konfliktus természete és a szembenálló felek átalakultak:

Tripoliban és az ország nyugati szegletében a nemzetközileg elismert „nemzeti egységkormány” harcol a kelet-líbiai „nemzeti egyetértés kormánya” erőivel, amelyeket Halifa Haftár tábornok vezet.

Az Anadolu Hírügynökség a líbiai állami hírügynökségre hivatkozva arról ír, korábban a nemzeti egységkormánnyal is kapcsolatba hozott 444. dandárt tették felelőssé a merényletért, az egység azonban tagadta a vádakat, elmondásuk szerint Szaif al-Iszlám Kadhafi a Zintan körüli harcok eredményeképp vesztette életét.

Kiemelt kép: Moammer Kadhafi, líbiai diktátor 2011. április 10-én (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Meszara)