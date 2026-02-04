Levelek a nagyvilágból – A Csukás Meserádió határok nélkül szólítja meg a gyerekeket

A Csukás Meserádió szerkesztőségéhez egyre több olyan levél fut be rajzokkal, fényképekkel, saját mesékkel, kívánságokkal és személyes üzenetekkel, amit külföldön élő magyar gyerekek küldenek. Ezek a gyermekektől érkező sorok amellett, hogy meghatóak, arról árulkodnak, hogy a csatorna népszerűsége túlmutat az országhatárokon.
A magyar mesevilág szeretetteljes történeteit, a verseket, mondókákat és dalokat, valamint a csatorna interaktív műsorát a világ számos pontján hallgatják.
A nemrégiben Karinthy-gyűrűvel is elismert, Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, Mikó István műsora, a Csukás Meseposta mára valódi közösségi térré vált. A Meserádió külföldi hallgatói a legtöbbször klasszikus magyar mesefigurák, például, Süsü, a sárkány vagy Vackor, a pisze kölyökmackó történeteit kérik, de akadtak közülük olyan kreatív gyerekek is, akik saját kitalált meséikkel lepték meg a rádió szerkesztőségét.
GALÉRIA – A levelek és rajzok gyűjteménye ITT tekinthető meg.
Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga