Levelek a nagyvilágból – A Csukás Meserádió határok nélkül szólítja meg a gyerekeket

Németországból, Svájcból, Hollandiából, Norvégiából és még Törökországból is érkezett levél a Csukás Meserádiónak címezve. A világ különböző pontjain élő magyar gyerekek és családjaik nagy érdeklődéssel hallgatják a közmédia online csatornáját, köztük Mikó István interaktív műsorát, a Csukás Mesepostát.

A Csukás Meserádió szerkesztőségéhez egyre több olyan levél fut be rajzokkal, fényképekkel, saját mesékkel, kívánságokkal és személyes üzenetekkel, amit külföldön élő magyar gyerekek küldenek. Ezek a gyermekektől érkező sorok amellett, hogy meghatóak, arról árulkodnak, hogy a csatorna népszerűsége túlmutat az országhatárokon.

A magyar mesevilág szeretetteljes történeteit, a verseket, mondókákat és dalokat, valamint a csatorna interaktív műsorát a világ számos pontján hallgatják.

Ada levele Isztambulból (Forrás: MTVA)

A nemrégiben Karinthy-gyűrűvel is elismert, Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, Mikó István műsora, a Csukás Meseposta mára valódi közösségi térré vált. A Meserádió külföldi hallgatói a legtöbbször klasszikus magyar mesefigurák, például, Süsü, a sárkány vagy Vackor, a pisze kölyökmackó történeteit kérik, de akadtak közülük olyan kreatív gyerekek is, akik saját kitalált meséikkel lepték meg a rádió szerkesztőségét.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga