Közleményt adott ki a rendőrség a Lázárinfón történt botrányos incidensről

Nem történt rendőri intézkedés a Lázárinfó 2026. január 29-én Gyöngyösön tartott rendezvényén – közölte szerda este a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A police.hu-n szerdán megjelent közleményben azt írták: „A szervezők nem kérték a rendőrség közreműködését a rend fenntartásában. A fórumot megelőzően, a fórumon, a fórumot követően a rendőrség a résztvevők közül senkit nem igazoltatott, kép- és hangfelvételt nem készített.”

Mint ismert, a múlt heti Lázárinfót provokátorok zavarták meg. Orbán Viktor miniszterelnök fizetett provokátoroknak és bűnözőknek nevezte a rendbontókat, és szégyennek minősítette az esetet.

Az elkövetőkről az utóbbi napokban több személyes adat is megjelent. Lázár János előzőleg azt mondta, hogy ezek az információk a rendőrségtől származtak.

„A rendőrségnek hivatalból kell igazoltatnia azokat, akik megzavarják a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvényt, erőszakosan lépnek fel, és bűncselekmény elkövetésével fenyegetnek” – fogalmazott a miniszter. Egy másik alkalommal szintén azt mondta: „A rendőrség nyilván igazoltatta őket, utána a belügyminiszter nyilván jelentette a miniszterelnöknek, mert egy miniszterről van szó. Én annyit tudok, amennyit a kormány tagjai tudhatnak.”

Az esetről, illetve az azóta történtekről Pócs János a közmédia 48 című műsorában azt mondta, hogy „maffiabűnözők támogatják a Tisza Pártot”.

A kiemelt kép illusztráció: Lázár János a keszthelyi Lázárinfón 2025. május 9-én – Fotó: Youtube.