Kovács Zoltán: Üzenjük meg Brüsszelnek és a bábjainak egyértelműen, nem fizetünk!

„Üzenjük meg Brüsszelnek és a bábjainak egyértelműen: Nem fizetünk! ”– írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a nemzeti petícióról a kormány Facebook-oldalán szerdán.

Kovács Zoltán a bejegyzésben megosztott videóban azt mondta:

„Három név, egy válasz, nem fizetünk.”

Hozzátette: a nemzeti petíció célja, hogy a magyarok elmondhassák, nemet mondanak a háború finanszírozására, arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és arra, hogy a háború következtében a rezsistop eltörlésével magasabb energiaárakat fizessenek.

Von der Leyen, Zelenszkij, Weber

A három név egyértelmű – írta. „Von der Leyen asszony”, az Európai Bizottság elnökeként azon kellene, hogy dolgozzon, hogy Európa békében és biztonságban éljen, ezzel szemben minden erejével azon van, hogy Európát bevigye abba a háborúba, amely nem a mi háborúnk. Ahogy ő fogalmaz, „Európa harcban áll, hadban áll, tehát nekünk kötelességünk Ukrajna mellé állnunk” – jegyezte meg Kovács Zoltán.

Hozzátette: Zelenszkij elnököt nem kell bemutatni, ő most már évek óta „a markát tartja”, nemcsak azért, hogy fegyverekkel lássák el Ukrajnát, hanem azért is, hogy az ukrán állam működtetését, majd újjáépítését is újabb és újabb forrásokkal támogassa Európa, azaz nem Európa, hanem az európai tagállamok és az európai emberek.

Manfred Weber pedig az az ember, akinek az a feladata, hogy megteremtse ehhez a parlamenti támogatást, azokat a szavazatokat, amelyekkel az Európai Bizottság és az Európai Parlament át tudja erőltetni a háborúpárti javaslatokat, főleg azon pártok segítségével, akik a részét képezik az Európai Néppártnak, így a Tisza Párttal a soraikban – sorolta Kovács Zoltán.

Rámutatott: azt is nyilvánvalóvá tette „Weber úr”, hogy nincs más választása a néppárthoz tartozóknak, mint támogatni kell Brüsszel háborús terveit. A három ember, a három név pontosan tudja, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok nem fogják engedni, és a magyar kormány nem fogja engedni, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék, és a háborúra költsék – hangsúlyozta az államtitkár. Ezért mindent meg is tesznek azért, most már gyakorlatilag évek óta nyíltan, hogy a nemzeti kormányt eltakarítsák az útból, és a helyére egy olyan bábkormányt ültessenek, amelyik minden további nélkül, és minden kérdés nélkül ki fogja szolgálni a brüsszeli érdeket.

Magyar Péterék természetesen ezt tagadják, hamarosan választás lesz. Előtte minden olyan állítást, minden olyan tényt, amely a háború támogatásához kapcsolódóan a néppárttól, a bizottságtól megjelent, letagadtak, és le fognak tagadni – mondta.

Kovács Zoltán arra kérte a magyarokat, töltsék ki a nemzeti petíciót. „Tegyük egyértelművé, hogy nemet mondunk a háború finanszírozására, arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék, és hogy többet kelljen fizetnünk a rezsiért” – írta az államtitkár.

Kiemelt kép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Lakatos Péter)