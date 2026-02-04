Katalin hercegné a rák elleni világnapon: „A félelem és a kimerültség pillanatai is a gyógyulás részei”

A rák elleni világnapot minden évben február 4-én tartják, ebből az alkalomból Katalin hercegné egy rövid videót osztott meg közösségi oldalán. A felvételen januári látogatásának képei láthatók a The Royal Marsden Hospital chelsea-i intézményében, ahol saját betegsége idején kezelést kapott.

A videó narrációjában a hercegné együttérzését fejezte ki mindazok felé, akik daganatos betegséggel élnek, kezelés alatt állnak vagy a felépülés útját járják – írja a People Magazine. Mint mondta, a rák nemcsak a betegeket érinti, hanem családtagjaikat, barátaikat és gondozóikat is.

Katalin hercegné hangsúlyozta: a gyógyulás folyamata nem egyenes vonalú. Vannak benne félelemmel és kimerültséggel teli időszakok, ugyanakkor erőt adó, kedvességgel és mély emberi kapcsolódással teli pillanatok is.

Üzenetében kiemelte a gondoskodás, a megértés és a remény fontosságát, valamint azt, hogy senki sincs egyedül ezen az úton.

A walesi hercegné 2024 márciusában jelentette be, hogy rákkezelés alatt áll,

majd visszavonult a nyilvánosságtól egészsége érdekében. 2024 szeptemberében közölte, hogy befejezte a kemoterápiát, 2025 januárjában pedig nyilvánosságra hozta, hogy remisszióban van.

Korábban Katalin hercegné nyíltan beszélt arról is, milyen nehézségekkel jár a kezelés utáni időszak. Elmondása szerint sokan azt várják, hogy a terápia befejezésével azonnal visszatérhetnek a megszokott életükhöz, a valóság azonban ennél összetettebb. A kezelést követő időszakot „nagyon, nagyon nehéznek” nevezte, amelyhez időre, támogatásra és türelemre van szükség.

A hercegné szerint a gyógyulás egy hullámvasút: nem sima és nem kiszámítható, hanem kemény időszakokkal tarkított folyamat, amely során mindenkinek meg kell találnia az úgynevezett „új normális” állapotát.

