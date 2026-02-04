Karácsony Gergely az Európai Bizottsághoz fordul a szolidaritási hozzájárulás kapcsán kiadott kormányrendelet miatt

Karácsony Gergely főpolgármester az Európai Bizottsághoz fordul a szolidaritási hozzájárulás kapcsán született kormányrendelet miatt, kérve: vizsgálják meg, milyen lépéseket tehetnek a magyar jogállamiság védelmében.

A főpolgármester szerda reggel a Facebook-oldalán azt írta: a kormány kedden az ukrajnai háborúra való hivatkozással alkotott rendeletet azzal a céllal, hogy ellehetetlenítse Budapest bíróság előtti küzdelmét a „végtelenül igazságtalan és jogtalan” szolidaritási hozzájárulással szemben.

Karácsony Gergely szerdán a Facebook-oldalán azt közölte: „Mivel a bírósági döntések utólagos kormányzati felülírása nyilvánvalóan sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját, ezért az igazságszolgáltatás és a bírói függetlenség védelmében az Európai Bizottsághoz fordulok, kérve, hogy vizsgálják meg, milyen azonnali lépéseket tehetnek a magyar jogállamiság védelmében”. Ha a kormány veszélyhelyzeti rendelettel utólag semmisíthet meg bírósági ítéleteket, akkor Magyarországon a magyar kormány felmondja alapvető kötelességét a polgárai felé – írta.

A főpolgármester szerint a keddi kormányrendelet annak beismerése, hogy Budapestnek igaza van: az elvonások jog szerint visszajárnának.

„Beismerése annak is, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikája kudarc. Az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolása, a bírói függetlenség semmibe vétele. Ebben az értelemben európai ügy is” – fogalmazott.

Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy a magyar bíróságokat nem téríti le a jogállamiság útjáról sem ez a kormányrendelet, sem a „megfélemlítő propaganda”. „Ha így lesz, a kártérítési perek révén egyensúlyban tudjuk tartani a költségvetésünket, de addig is óvintézkedéseket kell tennünk. Március közepéig, az iparűzési adó befizetéséig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni ” – közölte a főpolgármester.

Egyben arra kérte a budapesti vállalkozásokat, hogy ha tehetik, már a határidő előtt fizessék be az iparűzési adót. „Így reméljük, eljutunk áprilisig” – fogalmazott.

Karácsony Gergely azzal zárta bejegyzését: „Bízunk a választókban, hogy olyan kormányt választanak meg, amelyik nem tekinti ellenségnek sem az önkormányzatokat, sem a nemzet fővárosát, Budapestet”.

Kiemelt kép: MTI/Kocsis Zoltán