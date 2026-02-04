Joó István: Magyarországon 12 év alatt 25 ezer milliárd forint értékű új beruházás megvalósításáról született döntés

Az elmúlt négy év volt a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve a külföldi működő tőke beáramlása szempontjából, és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 2014. évi létrehozása óta eddig 25 ezer milliárd forint értékű új beruházás megvalósításáról született döntés Magyarországon – értékelte Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a beruházásösztönzési rendszer eredményeit szerdán Budapesten, háttérbeszélgetésen.

Kiemelte, hogy tavaly rekordot döntött az amerikai befektetések aránya, európai csúcstartó lett az ország a kínai befektetések fogadásában is, valamint csúcsot ért el a magyar vállalkozások támogatása. A HIPA 2025 végéig 2305 pozitív beruházási döntésben működött közre, amivel több mint 25 ezer milliárd forint értékű beruházáshoz, és közvetlenül mintegy 187 ezer, közvetetten pedig 400 ezer új munkahely megteremtéséhez járult hozzá – ismertette. „Magyarország továbbra is Európa leginkább befektetőbarát országa. (…) A magyar kormányzati befektetésösztönzés az elmúlt években sokkal jobban teljesít, mint a másik három visegrádi ország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia beruházásösztönzési ügynöksége együttvéve” – jelentette ki Joó István. Kiemelt kép: Joó István kormánybiztos, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)