Iránban engedélyezték a nők számára a motorvezetést

Iránban mostantól a nők is kaphatnak jogosítványt motorkerékpárra és robogóra – jelentette szerdán az ILNA iráni hírügynökség, kormányzati forrásokra hivatkozva. Az országban eddig tilos volt a nőknek motort vezetni.

A tájékoztatás szerint a január végén jóváhagyott rendeletet Mohammad Reza Aref első alelnök kedden írta alá, az irániak pedig a kormány által az utóbbi napokban kiküldött SMS-ekben is értesülhettek a hírről.

Bár az iráni közlekedési szabályok sosem tiltották egyértelműen a nők motorozását, de ez idáig nem szerezhettek jogosítványt.

Ennek ellenére az országban az utóbbi időben egyre több nő vezetett motort, a szabályozás tisztázatlansága miatt azonban balesetek esetén a rendőrség a női vezetőt vonta felelősségre abban az esetben is, ha vétlen volt.

Iránban az 1979-es iszlám forradalmat követően – „az iszlám értékekre” hivatkozva – nyirbálták meg a nők jogait, egyebek között ekkor tiltották meg nekik a motorvezetést is. Az elmúlt években mindazonáltal egyre több nő szegült ellen a tiltásnak, többen pedig a közösségi médiában is megosztottak magukról olyan képeket, amelyeken motort vezetnek, gyakran a szintén 1979-ben kötelezővé tett fejkendő nélkül.

Az országon az utóbbi években több kormányellenes tömegdemonstráció is végigsöpört, amelyen a tüntetők rendszeresen több jogokat követeltek a nőknek. A legutóbbi tiltakozáshullám december végén robbant ki,

jogvédő szervezetek szerint a tüntetésekkel összefüggésben több mint hatezren halhattak meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)