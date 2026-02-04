Húszméteres zuhanást élt túl egy fiatal németjuhász, a tűzoltók hozták felszínre – VIDEÓ

Játék közben egy 15–20 méter mély kútba zuhant egy kilenc hónapos német juhászkutya Terényben – számolt be kedden a katasztrófavédelem a Facebook-oldalán.

A gazda azonnal hívta a 112-es segélyhívót, rövid időn belül pedig a berceli hivatásos tűzoltók és az Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület önkéntesei is a helyszínre érkeztek.

A mentők megérkezésekor a kutya már utolsó erejével kapaszkodott a kútban lévő szivattyúba. A szakemberek gyorsan felállították a mentőállványt, majd sértetlenül kiemelték az állatot a mélyből. A Rocky névre hallgató németjuhász kisebb sérüléssel megúszta a zuhanást.

A katasztrófavédelem közlése szerint a baleset nem a gazda mulasztásából történt. A kutat lefedték, azonban a kutya ugrálása és rohangálása közben a fedő elmozdult, így eshetett a mélybe.

Kiemelt kép forrása: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság