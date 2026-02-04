Hszi Csin-ping szerint a viharos nemzetközi helyzetben Kínának és Oroszországnak együtt kell fellépnie a globális stabilitás fenntartásáért

Az év eleje óta egyre viharosabbá váló nemzetközi helyzetben Kínának és Oroszországnak együtt kell működnie a globális stratégiai stabilitás fenntartása érdekében – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott szerdai videobeszélgetésén.

Hszi hangsúlyozta, hogy felelős nagyhatalomként és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként Kínának és Oroszországnak kötelessége a nemzetközi közösséget a méltányosság és igazságosság melletti kiállásra ösztönözni, továbbá megvédeni a második világháború eredményeit, valamint fellépni az ENSZ-központú nemzetközi rendszer és a nemzetközi jog alapelveinek védelmében. Hszi rámutatott, hogy a Putyinnal tavaly folytatott két találkozó új szakaszba léptette a kétoldalú kapcsolatokat.

Vlagyimir Putyin szerint az orosz-kínai együttműködés a kereskedelem, az energiaipar, a technológia és a mezőgazdaság területén tovább mélyült, miközben a kulturális és társadalmi kapcsolatok is élénkültek. Hozzátette, hogy a kölcsönös vízummentesség megkönnyítette a két ország állampolgárainak utazását, és Moszkva bizakodó a kétoldalú kapcsolatok jövőjét illetően.

Putyin szerint Oroszország és Kína kölcsönösen támogatja egymást szuverenitási és biztonsági kérdésekben, valamint erősíti együttműködését a gazdaság, az oktatás és a kultúra területén.

Az orosz elnök közölte, hogy Moszkva folytatni kívánja stratégiai koordinációját Pekinggel az ENSZ-ben, a Sanghaji Együttműködési Szervezetben (SCO) és a BRICS-ben.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Szergej Bobilev