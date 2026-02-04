Romokban hever Vlagyimir Putyin luxusborászata

Bár a Fekete-tenger partján működő orosz elitborászatokat luxusprojektként emlegetik, a palackok mögött nem világszínvonalú borok, hanem presztízsberuházások, politikai gesztusok és súlyos veszteségek állnak – derül ki az orosz Insider portál oknyomozásából.

Az orosz oligarchák körében nem ritka a borászat mint befektetés, ám a Vlagyimir Putyin gelendzsiki palotája melletti Krinyica és Divnomorszkoje pincészetek inkább szimbolikus, mint gazdasági sikertörténetek – írta cikkében az Index.

A szakértők szerint a helyi klímához kevéssé illeszkedő szőlőfajták miatt technikailag korrekt, de átlagos borok születnek, amelyeket mégis állami diplomáciai eseményeken szolgálnak fel – kínai, török vagy észak-koreai vezetők poharában is rendszeresen feltűnnek.

A palackok ára a prémium-középkategóriában mozog, a háttérben azonban százmillió dolláros beruházások állnak.

A hivatalos többségi tulajdonos, Jurij Kovalcsuk – akit gyakran Putyin pénztárcájaként emlegetnek – bankja rendszeresen finanszíroz ilyen, az elnökhöz köthető projekteket – közölte az Insider.ru. Mindez nem akadályozza meg, hogy a borászatok masszívan veszteségesek legyenek: éves szinten a helyi város költségvetésével összemérhető összeget buknak.

A történet nem áll meg a Fekete-tengernél. A Krím annektálása után Putyin köréhez köthető érdekeltségek megszerezték a legendás Massandra pincészetet is, amelyhez egy látványos, de inkább reprezentációra, mint borkészítésre fókuszáló turisztikai gigakomplexum épül.

A közös nevező mindenhol ugyanaz: a bor nem cél, hanem eszköz – a hatalom, az ízlés és a kiváltság demonstrációja

– derült ki az Index cikkéből.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Krisztyina Kormilicina)