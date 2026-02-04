Halálra késeltek egy egyetemi hallgatót Angliában

Gyilkosság gyanújával nyomoz a rendőrség Leicesterben, miután kedden kora este halálra késeltek egy húszas éveiben járó, a De Montfort Egyetemhez tartozó hallgatót az egyetem közelében. Az ügyben egy 18 éves férfit vettek őrizetbe.

Az Independent beszámolója szerint a Leicestershire-i rendőrséget kedden nem sokkal 17 óra után riasztották, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi összeesett az utcán.

A húszas éveiben járó áldozatot, aki a De Montfort Egyetem hallgatója volt, a Leicester Royal Infirmary kórházba szállították, ahol rövid időn belül meghalt.

A rendőrség közlése szerint az eddigi vizsgálatok alapján az áldozat egy utcai összetűzésbe keveredett egy másik férfival, aki megkéselte.

Az ügyben egy 18 éves férfit gyilkosság gyanújával őrizetbe vettek, jelenleg rendőrségi fogdában van.

Katie Normington, a De Montfort Egyetem rektorhelyettese közleményben megerősítette, hogy az elhunyt az egyetem hallgatója volt. Elmondta, az intézmény támogatást nyújt a hallgatóknak, a dolgozóknak és az áldozat családjának, valamint együttműködik a rendőrséggel a nyomozás során.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)