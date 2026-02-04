Gyertyagyújtást rendeznek Fenyő Miklós emlékére a Hősök terén

Gyertyagyújtást rendeznek a 2026. január 31-én, 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós emlékére a budapesti Hősök terén február 6-án – írja az Index. A portál azt is hozzátette: a szervezők azt kérték, hogy mindenki egy mécsest vagy egy szál virágot hozzon.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, szombat hajnal 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a magyar könnyűzene és a magyar rock and roll ikonja. A család közleményben búcsúzott tőle:

„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült… Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad.”

Fenyő Miklós már 2024-ben is komoly egészségügyi gondokkal küzdött. Idén január elején derült ki, hogy tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorul. Két héttel ezelőtt még a javulás jelei mutatkoztak, később azonban szövődmények léptek fel.

a rajongók a budapesti Hősök terén, február 6-án egy szál virággal és egy mécsessel is leróhatják kegyeletüket a legendás rockzenész előtt.

Made in Hungária

Fenyő Miklós 1947. március 12-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait a Pannónia utcában kezdte, de már az Egyesült Államokban fejezte be – családja ugyanis az 1956-os forradalom után elhagyta az országot. Amikor hazatértek, a Landler Jenő Villamosipari Technikumba járt, ahol osztálytársa és barátja volt a tragikus sorsú gitáros, Barta Tamás. Mivel többet jártak az intézmény mellé, mint az órákra, 1964-ben kirúgták őket, Fenyő végül a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett. Szülei kisgyermekkorától taníttatták zongorázni, amerikai kisiskolás évei alatt életre szóló hatással volt rá a rock and roll. Első együttesét tizenöt évesen Szent István parki barátaival, többek között Barta Tamással alakították meg, a Syconor Beatles- és Stones-dalokat, a Radio Luxembourgban hallott külföldi slágereket játszott. Az együttes 1967-ben esett szét, amikor több tagját katonai szolgálatra hívták be.

Fenyő ezután hozta létre a Hungária együttest, amely már hivatásos zenekar volt.

1968-ban a tizenhat évesen írt Csavard fel a szőnyeget című rock and roll-dalával elindultak a Ki mit tud-on. A zsűri eltanácsolta őket, de közönségszavazatokkal bejutottak a döntőbe, amelyet meg is nyertek a Nem bújok én többé már a subába című számmal. A siker ismertté tette nevüket, rendszeresen felléptek az Ifiparkban, 1969-ben a következő Ki mit tud-on közönségdíjat nyertek az Egyszer vagy fiatal című dallal.

Mozgalmas és gazdag pályája során a Hungária együttessel és szólóban harmincnál több lemeze jelent meg, köztük többszörös platina- és aranylemezek, gyémántlemezt is átvehetett a zenéjével eladott, több mint ötmillió hanghordozóért. 1990-ben kapta meg a Magyar Rádió nagydíját, az EMeRTon-díjat, 1992-ben az Arany Zsiráf Mahasz-nagydíjat, 1996-ban Huszka Jenő-díjjal tüntették ki, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét vehette át, és szűkebb pátriája, a XIII. kerület díszpolgára lett. 2006-ban kapta meg az Artisjus Életmű-díjat, 2008-ban a Pro Urbe Budapest-díjat, 2017-ben a Fonogram Életműdíjat.

