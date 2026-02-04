Gulyás Gergely: A Tisza Párt valódi programja a Brüsszelnek tett ígéretek tárháza

A Tisza Párt valódi programja a Brüsszelnek tett ígéretek tárháza: adóemelés, 13. és 14. havi nyugdíj elvétele, rezsicsökkentés eltörlése – írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely hozzátette: jobb lenne ezen az úton megállni. Ha a Tisza nem tud, akkor a választóknak kell őket megállítani. „A Fidesz a biztos választás!” – hangsúlyozta.

A miniszter a bejegyzésben megosztott videóban Csercsa Balázsra utalva azt mondta: a Tisza korábbi politikusának, kabinetvezetőjének nyilatkozatából mindenkinek világos kell hogy legyen, hogy a Tisza valódi programja az Európai Uniónak, Brüsszelnek tett ígéretek tárháza. Ezt hívják konvergenciaprogramnak – mutatott rá.

„A Tisza beszél egy programról, ami a magyar választópolgárok megtévesztését szolgálja, de van egy valódi programja, amelyet Brüsszelnek, sőt Brüsszelben írtak, és azt a célt szolgálja, hogy az Európai Unió elvárásait Budapest is teljesítse, hiszen erre az elmúlt bő évtizedben Magyarország soha nem volt hajlandó” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A videóban idézték Csercsa Balázst, aki arról beszélt, hogy „Magyar Péter maga jelentette be, hogy ilyen konvergenciaprogram létezik, és csak miután az Index ezt megjelentette, akkor rohamtempóban elkezdtek egy új gazdasági programot kidolgozni. Egy olyan gazdasági programot, amelyet aztán a kampányban fel lehet használni”.

Gulyás Gergely megjegyezte: tudjuk azt, hogy a Tisza Párt Ukrajna uniós csatlakozásának támogatója. Azt is tudjuk, hogy a legbrüsszelibb párt, az Európai Néppárt tagja, és azt is tudjuk most már, hogy egy olyan konvergenciaprogram készült, ami Brüsszelnek akart megfelelni.

Ez nyilvánvalóan jelenti a különböző, már most is létező brüsszeli dokumentumokban foglaltak teljesítését, a 13. és 14. havi nyugdíj elvételét, a rezsicsökkentés megszüntetését, a különböző nagy multinacionális cégeket terhelő adók felszámolását – mondta Gulyás Gergely.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)