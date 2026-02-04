Folytatódik a csapadékos időjárás, azonban hó helyett esővel

Szerdán túlnyomóan borult idő várható országszerte időszakos (saras) esővel.

A HungaroMet közlése szerint többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleties, illetve délies szél.

A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebbre többnyire 7 és 12 fok között alakul.

Késő este 1, 7 fok valószínű. Erősen felhős vagy borult idő várható, de átmeneti szakadozások, vékonyodások lehetnek a felhőzetben. Dél felől nagy területen csökken a csapadékhajlam, de egyes körzetekben még előfordulhat eső, szitálás. A keleti, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű.

