Fényes nappal, forgalmas utcában késeltek halálra egy nőt Londonban

Szombaton délután, helyi idő szerint 16 óra körül riasztották a mentőket London egyik frekventált részére, a Pound Lane területére, miután egy nőt megkéseltek az utcán – írja a BBC.

A mentősök a helyszínen hosszan küzdöttek az 50 éves nő életéért, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen meghalt.

A rendőrség közlése szerint a gyilkosság gyanújával még aznap elfogtak egy 30 éves férfit, akiről úgy vélik, ismerte az áldozatot. A gyanúsított jelenleg is őrizetben van.

A hatóságok hangsúlyozták: az eset egy kifejezetten forgalmas környéken, napközben történt, ugyanakkor eddigi vizsgálataik alapján nincs arra utaló jel, hogy a támadás ne elszigetelt incidens lett volna, vagy hogy a lakosságot szélesebb körű veszély fenyegetné. A rendőrség megköszönte a járókelők segítségét, akik elsősegélyt nyújtottak és értesítették a mentőszolgálatot.

A helyi rendőri jelenlétet a környéken megerősítették.

