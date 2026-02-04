Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Fényes nappal, forgalmas utcában késeltek halálra egy nőt Londonban

Szerző: hirado.hu
2026.02.04. 15:31

Főoldal / Külföld

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

| Szerző: hirado.hu

Fényes nappal, egy forgalmas északnyugat-londoni utcán késeltek halálra egy 50 éves nőt, az ügyben a rendőrség még aznap őrizetbe vett egy férfit.

Szombaton délután, helyi idő szerint 16 óra körül riasztották a mentőket London egyik frekventált részére, a Pound Lane területére, miután egy nőt megkéseltek az utcán – írja a BBC.

A mentősök a helyszínen hosszan küzdöttek az 50 éves nő életéért, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínen meghalt.

A rendőrség közlése szerint a gyilkosság gyanújával még aznap elfogtak egy 30 éves férfit, akiről úgy vélik, ismerte az áldozatot. A gyanúsított jelenleg is őrizetben van.

Kapcsolódó tartalom

A hatóságok hangsúlyozták: az eset egy kifejezetten forgalmas környéken, napközben történt, ugyanakkor eddigi vizsgálataik alapján nincs arra utaló jel, hogy a támadás ne elszigetelt incidens lett volna, vagy hogy a lakosságot szélesebb körű veszély fenyegetné. A rendőrség megköszönte a járókelők segítségét, akik elsősegélyt nyújtottak és értesítették a mentőszolgálatot.

Kapcsolódó tartalom

A helyi rendőri jelenlétet a környéken megerősítették.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

gyilkosságkéselés Egyesült Királyság

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 