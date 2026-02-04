Felszámolták Bulgária történetének legnagyobb illegális cigarettagyárát – 13,8 tonna dohány került elő a gyárból

A bolgár hatóságoknak brit partnerszervezetek segítségével sikerült felszámolniuk az ország történetének legnagyobb illegális cigarettagyárát – közölte szerdán a bolgár főügyész hivatala.

Az ország nyugati felében, a fővárostól, Szófiától 37 kilométerre nyugatra található Batanovci település mellett működő létesítményben

a hatóságok 13,8 tonna dohányt, egy teherautóból pedig az üzemben készült több mint tízmillió szál cigarettát foglaltak le.

A lefoglalt, illegálisan előállított zárjegyköteles termékek miatt a bolgár állam több mint 2,8 millió euró (1 milliárd forint) jövedéki adótól esett el.

A beszámoló szerint az üzemet alig két héttel azt követően fülelték le, hogy az megkezdte főként exportra irányuló termelését.

Az üzem úgynevezett teljesen integrált termelési ciklussal rendelkezett, vagyis olyan gépekkel, amelyek a dohányfeldolgozás mellett a cigarettagyártást és csomagolást is elvégzik.

Az üzemnek raktára, konyhája, valamint nagyjából 20 alkalmazott számára berendezett szállásrészlege is volt. Az üzem munkásai külföldiek voltak.

