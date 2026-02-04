Észtország feltartóztatott egy Oroszországba tartó csempészéssel gyanúsított hajót

Az észt adó- és vámhatóság az észt partokhoz közeli vizeken feltartóztatott egy Bahama-szigeteki zászló alatt közlekedő hajót, amely feltételezésük szerint ecuadori csempészárukat szállíthatott – közölte kedden késő este a hatóság.

A közlemény szerint jó ok van feltételezni, hogy a hajót csempészetre használták. A rendőrség különleges egysége, a K kommandó helikopterről ereszkedett le a hajóra, amelyet állami felügyelet alá helyeztek vámellenőrzés céljából. A hajó személyzete nem tanúsított ellenállást.

A Baltic Spirit nevű hűtőkonténeres hajó Ecuadorból Szentpétervár felé tartott. A hatóságok szerint nem része az orosz árnyékflottának, és nem vonatkoznak rá az Európai Unió szankciói. A MarineTraffic hajókövető adatai szerint a hajó korábban Kolumbiában állt meg, majd Tallinn közelében horgonyzott le.

Az ERR News angol nyelvű észt közszolgálati hírportál tájékoztatása szerint

a műveletben az észt rendőrség, a vám- és adóhatóság, a hajózási felügyelet, az állami flotta és a közlekedési hatóság mintegy 50 tagja vett részt. Az akciót az észt haditengerészet Raju és Admiral Cowan nevű hajói, valamint az állami flotta Ahto nevű kísérőhajója támogatta. A levegőből egy PPA mentőhelikopter biztosította a műveletet.

A K kommandó vezetője, Marek Aas elmondta: a művelet békésen zajlott, a fókusz kizárólag a csempészet gyanújára irányult. A lehorgonyzott hajót részletesebb vizsgálat céljából később a kikötőbe irányítják. A 188 méter hosszú hajón 23 orosz állampolgár tartózkodott.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)