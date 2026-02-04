Elvetették a kormány elleni bizalmatlansági indítványt Csehországban

Elbukott a parlamentben a cseh ellenzék bizalmatlansági indítványa az Andrej Babis miniszterelnök vezette hárompárti koalíciós kormány ellen.

Az ellenzéki jobboldali pártoknak a kormány ellen kedden benyújtott bizalmatlansági indítványát

a parlamenti alsóházban szerdán este megtartott szavazáson a jelen lévő 183 képviselőből csak 84 támogatta, míg 99-en ellene szavaztak.

A 200 tagú alsóházban a kormányoldalnak 108 képviselője van, míg az ellenzéknek 92. Az indítvány elfogadásához legalább 101 szavazatra lett volna szükség, így az eredmény megfelel a várakozásoknak.

A bizalmatlansági indítványt azután nyújtotta be az ellenzék, hogy Petr Pavel államfő elutasította Filip Tureknek, a kormánykoalíciós Autósok párt tiszteletbeli elnökének környezetvédelmi miniszterré való kinevezését. Petr Macinka külügyminiszter, az Autósok elnöke megpróbált nyomást gyakorolni az államfőre, aki ezt elutasította, és Macinka SMS üzeneteit nyilvánosságra hozta. Petr Pavel szerint az Autósok elnöke megzsarolta őt, ami elfogadhatatlan. Az elnök mellett vasárnap Prágában és más cseh városokban több tízezren tüntettek.

Andrej Babis hárompárti – Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), Autósok – koalíciós kormánya hivatalosan 20 napja van hatalmon, s ez volt az első ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány.

Az előző választási időszakban a Petr Fiala vezette koalíciós kormány ellen négy bizalmatlansági indítványt nyújtott be az ANO, de azok egyike sem volt sikeres.

Kapcsolódó tartalom A cseh miniszterelnök szerint sosem fogják visszafizetni az ukránok az Európától kapott kölcsönöket A Mandiner Maxima című műsorának nyilatkozott Andrej Babis.

Kiemelt kép: a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Andrej Babis cseh miniszterelnök találkozóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Prágában 2026. január 19-én. MTI/KKM.