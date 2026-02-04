Életveszélyes értékes karórát viselni London és Párizs elit negyedeiben

Veszélyes értékes kiegészítőket viselni London és Párizs előkelő negyedeiben, ahol könnyen a márkás karórákra vadászó bűnözők prédájává válhat a gyanútlan turista vagy járókelő.

Egyre kevésbé biztonságos London egyik legelőkelőbb városrésze. A hirado.hu a The Telegraph nyomán a napokban arról számolt be, hogy több híresség után Tom Cruise amerikai színész is elhagyta a Hyde Parkkal szomszédos Knightsbridge-ben található luxuslakását, mert a környéken súlyos bűncselekmények történtek.

A világhírű színész döntésének hátterében egy január 20-i nappal elkövetett rablás áll, amikor kalapácsokkal és machetékkel felfegyverzett motorosok vittek el az épület aljában működő Bucherer Rolex üzletből több százezer font értékű karórát.

Fotó: Shutterstock

Nyugat-Európa nagyvárosaiban nemcsak az üzletek és a szupergazdagok a márkás órákra szakosodott bűnözők célpontjai, hanem a turisták is. Különösen London és Párizs előkelő negyedeiben, ahol már

életveszélyes értékes kiegészítőt viselni nyilvános helyeken.

Párizsban a Szajna-part, a Champs-Élysées és a luxusbutikokkal teli negyedek, Londonban a Soho, Knightsbridge és Mayfair számítanak veszélyesnek. Az sincs biztonságban, aki olcsóbb, élethű másolatot visel, a rablók gyorsak, nem mérlegelik, hogy az áldozat csak eredtinek látszó másolatot vagy valódi Rolexet hord-e. A francia óratolvajok körében is a Rolex a legkeresettebb márka, ám a „Rolex-rablók” igazi metropoliszának London számít. A londoni rendőrség adatai szerint 2022 és 2025 júliusa között több mint 5000, legalább 3000 font értékű órát loptak el. A tolvajok kiterjedt nemzetközi bűnözői hálózat megrendeléseit teljesíthetik, a nyomozóhatóságok pedig nem járnak élen ezeknek a lopásoknak a felderítésében,

az eltulajdonított órákat általában nem sikerül visszaszerezni,

de az óra sorozatszámának dokumentálása és biztosítása valamelyest mérsékelheti a kárt, ha ellopják. A tolvajok azonban kis kockázat árán nagy bevételhez jutnak. Mire a tulajdonos feljelentést tesz, a „zsákmány” másik kontinensen bukkan fel – vagy alkatrészeire szedve tűnik el örökre. A komolyabb darabok az aranyhoz hasonlóan értékállók, és könnyen pénzzé tehetők, az apró kiegészítők több tízezer vagy akár több százezer eurót is érnek.

Fotó: Shutterstock

A Rolex, Cartier, Patek Philippe, Omega vagy Richard Mille márkájú lopott órák javát hamar kiviszik az országból, és könnyen eladják a feketepiacokon.

Kifinomult és kegyetlen bűnözői módszerek

A turisták és a helyi elit egyaránt célpontjai az utcákon portyázó bűnözőknek. A tolvajok kifigyelik a repülőtereken, golfpályák környékén, luxusszállodákban, elegáns éttermekben, turisztikailag frekventált területeken megforduló áldozataikat. Többféle módszer terjedt el például Nagy-Britanniában, ahol gyakran robogóval, elektromos rollerrel vagy biciklivel cirkáló tolvaj rántja le a gyanútlanul sétáló áldozat karjáról az órát.

Akadnak olyan bűnözők is, akik különböző ürügyekkel férkőznek közel a célszemélyhez.

A női tolvajok például petíciót íratnak alá áldozatukkal, miközben észrevétlenül elcsenik karjáról az órát.

A párizsi statisztikák ritkábban kerülnek nyilvánosságra a brit adatokhoz képest, de hasonlók a trendek és a módszerek. Párizs gazdagabb kerületeiben, különösen a Champs-Élysées környékén a profi bűnözők megfigyelés után néhány másodperc alatt megszerzik a kiszemelt személy óráját. Augusztusban például az Eiffel-torony közelében

egy brit turistát fosztottak meg szinte észrevétlenül a 190 000 eurós Richard Mille-órájától.

A pórul járt férfit két nő kérte petíció aláírására, majd férfiak akartak fényképeket eladni neki. Az áldozat csak jóval később észlelte, hogy meglopták.

Akadnak kegyetlen gyilkosok is, akik követik az elegáns étteremből távozó vendéget, és kioltják az életét a márkás karóráért. Néhány hónapja egy 24 éves, kétgyermekes édesapával végzett egy maszkos támadó a londoni Knightsbridge-ben.

A bűnöző elvette az órát és szíven szúrta áldozatát,

aki a helyszínen belehalt sérülésébe.

Fotó: Shutterstock

A Watch Register adatai szerint az Egyesült Királyságban 2019 óta csaknem 50 000 óra lopását jelentették, és ezeknek az esetnek a 13 százalékában bántalmazták is a kirabolt személyt, a fővárosra, Londonra vonatkozó statisztikák pedig még lesújtóbbak.

Nigel Farage, a Reform UK vezetője már többször felhívta arra figyelmet, hogy veszélyes ékszert viselve az esti órákban sétálni London elit negyedében, de Donald Trump amerikai elnök is kifejtette legutóbbi Egyesült Királyságba tett látogatása során, hogy

London már nem számít biztonságos lakóhelynek.

A brit fővárosban speciális bűnüldözői egységekkel próbálják visszaszorítani az óralopásokat. Egyes statisztikák szerint csökkent az utcai támadások száma, ám az emberek egyre kevésbé érzik magukat biztonságban az egykor patinás városrészekben, ahol a rablások hatására már az ingatlanok értéke is jelentősen csökkent.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)