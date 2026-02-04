Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a Trump elleni merényletkísérlet elkövetője

A Reuters szerint az ítéletet Aileen Cannon, az Egyesült Államok kerületi bírája hirdette ki Fort Pierce-ben.

A bíró szerint Routh „előre megfontolt, kiszámított tervet” hajtott végre egy emberi élet kioltására.

Routhot tavaly szeptemberben öt bűncselekményben mondta ki bűnösnek az esküdtszék, köztük emberölési kísérlet miatt. A tárgyaláson a vádlott saját magát védte, miután az ügyvédeit elbocsátotta. Az ügyészség életfogytiglani büntetést kért, míg Routh 27 éves börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Az ítélethirdetésen az ügyészség hangsúlyozta: a cselekmény célja az „amerikai demokrácia felforgatása” volt, és egyértelmű üzenetet kellett küldeni arról, hogy a politikai erőszak elfogadhatatlan. A vádlott megbilincselve, börtönruhában szólalt fel, beszédében külföldi háborúkról és politikai foglyokkal való esetleges fogolycseréről beszélt. A bírósági iratok szerint nem tanúsított megbánást, és hónapokon át tervezte a támadást, miközben azt állította, nem akarta megölni Trumpot.

A hatóságok szerint a Titkosszolgálat ügynökei vették észre Routhot 2024. szeptember 15-én, néhány száz méterre attól a helytől, ahol Donald Trump a Trump International Golf Club pályáján golfozott. Routh elmenekült, hátrahagyva egy rohampuska jellegű fegyvert, de később elfogták. A helyszínen testpáncélszerű fémlemezeket tartalmazó táskákat és egy, a golfpályára irányított videokamerát is találtak.

Az eset két hónappal azután történt, hogy egy másik támadás során egy lövedék megsebezte Trump fülét egy pennsylvaniai kampányrendezvényen.

Mindkét incidens a 2024-es választási kampány hajrájában zajlott, amelynek végén Trump visszatért az elnöki posztra, miután négy évvel korábban vereséget szenvedett Joe Biden-től. Trump a merényletkísérleteket kampánytémává tette, és az igazságügyi minisztériumot bírálta.

A tárgyalás során kiderült: Routh egy hónappal az incidens előtt érkezett Dél-Floridába, teherautó-parkolókban szállt meg, és figyelte Trump mozgását. Több mobiltelefont használt és álnevekkel próbálta eltitkolni kilétét. Az esküdtszék ítéletének kihirdetése után Routh megpróbálta magát megszúrni egy tollal, ezért a bírósági rendészek lefogták. Lánya a tárgyalóteremben azt kiáltotta, hogy apja nem ártott senkinek. Trump később közösségi oldalán üdvözölte az ítéletet, „gonosz szándékú embernek” nevezve Routhot.