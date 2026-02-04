Donald Trump „kiváló telefonbeszélgetést” folytatott a kínai elnökkel

Donald Trump amerikai elnök kijelentette szerdán, hogy „rendkívül jó személyes kapcsolat” fűzi Hszi Csin-ping kínai elnökhöz, és mindketten tudatában vannak annak, hogy mennyire fontos, hogy ez így is maradjon. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán írt bejegyzést kettejük telefonbeszélgetéséről beszámolva.

„Éppen most fejeztem be egy kiváló telefonbeszélgetést Hszi kínai elnökkel” – áll a bejegyzésben. „Hosszú és alapos beszélgetés volt, számos fontos kérdést megvitattunk, ideértve a kereskedelmet, katonai jellegű ügyeket, áprilisi látogatásomat Kínába (amelynek nagy várakozással nézek elébe!), Tajvant, a háborút Oroszország és Ukrajna között, a jelenlegi helyzetet Iránnal, Kína olaj- és gázvásárlását az Egyesült Államoktól, azt, hogy Kína fontolgatja további mezőgazdasági termékek vásárlását, beleértve a szójabab mennyiségének 20 millió tonnára emelését a mostani idényben (a következő idényre 25 millió tonnát vállaltak!), repülőgép-hajtóművek szállítását és számos egyéb témát, amelyek mind nagyon pozitívak!

A Kínával való kapcsolat, valamint az én személyes kapcsolatom Hszi elnökkel rendkívül jó, és mindketten tudjuk, mennyire fontos, hogy ez így is maradjon. Hiszem, hogy elnökségem következő három évében számos pozitív eredmény születik majd Hszi elnökkel és a Kínai Népköztársasággal kapcsolatban!”

– írta bejegyzésében az amerikai elnök.

A kínai Hszinhua hírügynökség jelentése szerint a kínai elnök Hszi Csin-ping a beszélgetés után hangsúlyozta, hogy a feleknek korábbi megállapodásaiknak megfelelően erősíteniük kell a párbeszédet, megfelelően kezelni a nézetkülönbségeket, és bővíteni a gyakorlati együttműködést. Emlékeztetett arra, hogy a párbeszéd a korábbi évek után tavaly is folyamatos volt, és dél-koreai találkozójuk segített helyes irányban tartani a kétoldalú kapcsolatokat, amit a két ország közvéleménye és a nemzetközi közösség is kedvezően fogadott.

A kínai elnök kijelentette, hogy Peking tartja magát ígéreteihez, és következetesen végrehajtja vállalásait.

Hozzátette, hogy ha a felek az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és a viszonosság elvét követve viszonyulnak egymáshoz, akkor megoldást találhatnak minden kényes problémára.

A tajvani kérdés a legsúlyosabb probléma a kínai-amerikai kapcsolatokban, miután Kína elidegeníthetetlen részének tekinti a szigetet, határozottan védi szuverenitását és területi integritását, és nem enged az elszakadást célzó törekvéseknek

– mondta Hszi a Hszinhua szerint. Felszólította az Egyesült Államokat, hogy körültekintően járjon el Tajvan ügyében, különösen a fegyvereladások területén.

