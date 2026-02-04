Deutsch Tamás: Magyar Péter politikai formációja átverés

Magyar Péter politikai formációja, a Tisztelet és Szabadság Pártja valójában csak 27 tagú. Ez az egyik legdurvább átverés – mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője szerdán az Igazság órája című online műsorban.

Deutsch Tamás kifejtette, ezzel Magyar Péter egy „politikai aranyrészvényt” hozott létre, ő és „szűk baráti köre” a jelöltállítók, ők tudnak majd parlamenti frakciót alakítani, a választási eredmény alapján járó állami és frakciótámogatás nekik jár majd. „Ez a biznisz neki már bejött, papírja is van róla, maga írta alá” – utalt a fideszes politikus a Tisza Párt elnökének vagyonnyilatkozatára, hangsúlyozva, hogy ezek a „jogok” a Tisza szimpatizánsi körét nem illetik meg.

Csercsa Balázs volt tiszás munkacsoport-vezető nyilatkozatáról szólva Deutsch Tamás azt monda: „ez egy brutális lelepleződés”, hiszen Csercsa Magyar Péter „top munkatársa” volt, akit „lebuzizva hallgatott meg a pártelnök jelöltnek”.

Közölte, tele van az ország megélhetési, liberális jogvédőkkel, akik azonnal az ENSZ-csoportok bevonulását kezdeményezik. „Ezek a jogvédők most politikai süketségben szenvednek” – értékelt. „Hol van most Karácsony Gergely, amikor saját szövetséges pártjának az elnöke buzizik?”

– tette fel a kérdést.

Deutsch Tamás szerint Csercsa Balázs nyilatkozata két szempontból fontos. Egyrészt egyre többen erősítik meg, hogy Magyar Péter környezetében lenni mérgező, bántó, lenéző és fájdalmas Magyar magatartása. Másrészt egyértelművé válik, hogy a tiszások olyan mellszélességgel akarják kiszolgálni Brüsszelt, amely „teljes katasztrófát jelent Magyarországnak”. Kiderültek már ennek a gyakorlatnak a részletei is: brutális személyi jövedelemadó-emelés, áfaemelés, a nyugdíjak megadóztatása, a kedvezmények elvétele. „Ez a fájdalomküszöböt lényegesen meghaladó baloldali megszorítócsomag” – fogalmazott Deutsch Tamás.

Azokra a sajtócikkekre, melyek szerint Magyar Péter vezetné vissza Magyarországot az európai mainstream-be, az EP-képviselő úgy reagált: Isten óvja Magyarországot, hogy bárki visszavezesse egy „kudarcos, migráns- és háborúpárti, a genderőrületet a mindennapok részévé tevő európai mainstreambe. Onnan menekül minden ország közvéleményének döntő többsége” – húzta alá.

Megjegyezte: „Nyugat-Európa bezzeg országaiban” a polgárok 28 százaléka nem tudja kellő hőmérsékletre felfűteni a lakását a magas rezsidíjak miatt, 20 százalék pedig nem tudja kifizetni azokat.

Arra a felvetésre, hogy Manfred Weber kerülhetne ez EU élére, Deutsch Tamás azt mondta: történelmi tapasztalat alapján tudjuk, hogy „semmi jó nem sül ki abból”, ha Németország egy „negyedik birodalmat” próbál meg létrehozni. Magyarország ellenzi ezt, és képviseli az európai emberek többségének álláspontját is – fejtette ki.

A Tisza Párt előnyét mérő közvélemény-kutatásokról szólva a politikus közölte, „infantilis módszerrel”, 90 százalékos vagy azt meghaladó választási részvétellel kalkulálva hozták ki ezeket a számokat.

Deutsch Tamás Kapitány Istvánt,a Tisza gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjét „öregedéstől rettegő sugar daddy-nek” nevezte,

a 13. és 14. havi nyugdíj Tisza által tervezett elvételéről szóló híreket pedig úgy kommentálta: „merényletet készítenek a magyar nyugdíjasok ellen”.

