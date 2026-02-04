Csúcsra járatták tavaly az elektromos autók gyártását Németországban

Rekordszámban gyártottak elektromos autót tavaly Németországban, és másfélszeresére nőtt a plug-in hibrid autók gyártása is – ismertette a VDA német autóipari szövetség szerdai jelentésében.

Németországban tavaly az előző évinél 15 százalékkal több, 1,22 millió akkumulátoros-elektromos (BEV) autót gyártottak. A belső égésű motort elektromos hajtással kombináló, kívülről is tölthető akkumulátoros autóból (PHEV) 450 ezret gyártottak tavaly, ami 54 százalékos növekedés.

Összesen 1,67 millió elektromos meghajtású jármű gurult le a gyárak futószalagjáról Németországban, ami 23 százalékos növekedés. A VDA további 6 százalékos növekedéssel számol.

Németország a termelési számok alapján az elektromos járművek második legnagyobb gyártója Kína után. Kínában tavaly 16,1 millió teljesen vagy részben elektromos autó készült, a rangsorban harmadik Egyesült Államokban pedig 1,04 millió.

„A hazai elektromos autók gyártása rekordszintet ért el, ami nyilvánvalóan és egyértelműen azt mutatja, hogy a német autóipar határozottan halad előre az e-mobilitás és a klímasemleges mobilitás útján” – mondta Hildegard Müller, a VDA elnöke. Rámutatott: ahhoz, hogy az újautó-vásárlási támogatás ne csak pillanatnyi fellángolás legyen, a politikának javítania kell a feltételeket a töltőinfrastruktúra, az elektromos hálózat bővítése és az áramárak tekintetében.

A VDA adatai szerint 2025-ben a teljes német személygépkocsi-gyártás 2 százalékkal nőtt, 4,15 millió darabra. A belső égésű motorral szerelt új autók száma 9 százalékkal, 2,48 millióra csökkent. Az elektromos autók aránya így új csúcsot ért el, 40 százalékot, amelyen belül a tisztán elektromos autók részaránya 29 százalék.

A szervezet szerint a teljes személygépkocsi-gyártás az idén csökkenni fog Németországban, körülbelül egy százalékkal, elsősorban azért, mert a belső égésű motorokkal szerelt autók részaránya tovább fog esni a teljes értékesítésekben. Januárban 9 százalékkal zsugorodott az összesített gépkocsigyártás Németországban, de ezt elsősorban a bázishatás okozta, mivel az idén egy nappal kevesebb volt a munkanapok száma, mint tavaly.

Kiemelt kép: Egy új elektromos Mercedes GLC a 102. Brüsszeli Autószalonon (Fotó: MTI/AP/Virginia Mayo)