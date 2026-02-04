A rezsicsökkentést és az árréstopot is meg kell szüntetni – jelentette ki Magyar Péter agrártanácsadója

Ismét nagy hullámokat vetett Raskó György megszólalása: a Tisza Párt agrárszakértője közösségi oldalán bírálta az árrésstopot, az árstopokat és a kötelező akcióztatást, amelyeket gazdasági szempontból egyaránt hibás döntéseknek nevezett.

Raskó György szerint „totál hülyeség” volt az árak befagyasztása, ahogyan a rezsicsökkentés jelenlegi formája is, mert ezek szerinte torzítják a piacot és nem nyújtanak valódi segítséget. Álláspontja szerint mind az élelmiszerárstopot, mind a lakossági energiaár-szabályozást meg kellene szüntetni, és célzott, szociális alapú támogatásokkal kiváltani – közölte a Magyar Nemzet.

Javaslata alapján a lakossági energiaárakat liberalizálni kellene, miközben kizárólag a rászorulók kapnának támogatást. A felső középosztály és a tehetősebb rétegek szerinte nem részesülhetnének rezsitámogatásban.

Hasonló megoldást szorgalmaz az élelmiszerek esetében is: árstop helyett vásárlási utalványokat adna az alacsony jövedelmű családoknak és a nyugdíjasoknak.

Raskó György neve nem először kerül a figyelem középpontjába.

Korábban nagy visszhangot váltott ki egy nyilatkozata, amelyben európai „tisztulásról” beszélt, illetve olyan kijelentései is, amelyek az idősek szerepét és politikai súlyát relativizálták.

Ezek a megszólalások komoly kritikákat váltottak ki, különösen Magyar Péter környezetében betöltött szerepe miatt.

Az agrárszakember régóta támogatja az uniós agrártámogatási rendszer átalakítását.

Több alkalommal kijelentette: szerinte elkerülhetetlen, hogy Magyarországon több tízezer családi gazdaság eltűnjön, és a termőföldek nagyobb, tőkeerősebb, „profibb” szereplők kezébe kerüljenek.

Raskó ezt agrárgazdasági szempontból pozitív folyamatként értékeli, mondván: a jövőben nem a földtulajdon, hanem a hatékony gazdálkodás lesz a versenyképesség kulcsa. Üdvözölte azt is, hogy az unió várhatóan csökkenti a földalapú támogatásokat, mert szerinte ezek jelenlegi formájukban torz ösztönzőket teremtenek.

Raskó György pályája a rendszerváltás idején indult az MDF-ben, később a Földművelésügyi Minisztériumban és az ÁVÜ-ben töltött be vezető pozíciókat. Anyagi megalapozottságát sokak szerint a privatizációs időszakban szerezte meg, majd a 2000-es évektől a magánszektorban, illetve nemzetközi agrárérdekkörökben folytatta tevékenységét.

Az elmúlt években több ellenzéki formációhoz is közel került, legutóbb a Momentum, majd a Tisza Párt környezetében bukkant fel.

Kritikusai szerint álláspontjai következetesen a birtokkoncentráció és a brüsszeli agrárpolitika irányába mutatnak, szemben a magyar agrárszuverenitás hangsúlyozásával.

Kiemelt kép: Raskó György (Fotó: Facebook.com)