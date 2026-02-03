Sűrű, termékeny erdővé változtatták a sivatag egy részét a kínai kutatók

A világ egyik legzordabb környezetében a Góbi-sivatagban ültettek gumifát a kínai Northwest A&F Egyetem kutatói. A kísérlet meglepően jól sikerült, a korábbi pusztaság sűrű, termékeny gumifaerdővé változott.

Növénytermesztéssel kísérleteztek kínai mérnökök a Góbi-sivatagban. A kutatók a gumifa termesztésére összpontosítanak, mivel Kína jelenleg a világ legnagyobb felhasználója és importőre a természetes guminak – számolt be az Interesting Engineering.

A gumifát leginkább az autóiparban hasznosítják, ám régóta alkalmazzák a hagyományos kínai orvoslásban is. A program még 2016-ban kezdődött, amikor a kínai Northwest A&F Egyetem kutatói 14 hektárnyi területen ültettek gumifát, vagy más néven tucsungot a Góbi-sivatagban. 2025-re

a korábbi pusztaság sűrű, termékeny gumifaerdővé változott.

Kína jelenleg körülbelül 300 000 hektáron termeszti a növényt, ami 2030-ra 3,3 millió hektárra bővülhet. A kutatók már módosították a növény genetikai állományát, így

olyan növények jöttek létre, amelyek a sivatagi körülményekhez is képesek alkalmazkodni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)