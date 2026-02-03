Műsorújság
Orbán Viktor Komárom és Oroszlány polgármestereivel tárgyalt

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.03. 19:10

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök kedden Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Molnár Attilával, Komárom polgármesterével, valamint Takács Károllyal, Oroszlány polgármesterével – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A komáromi és az oroszlányi tárgyalások során a miniszterelnök kiemelte: Komárom-Esztergom vármegye immáron főszerepet játszik Magyarország ipari teljesítményében – az ország ipari termelésének 10 százalékát az itteni vállalatok állítják elő.

A vármegye fejlesztésének következő négy éve így a megnövekedett ipari termelés miatt elkerülhetetlen közlekedési fejlesztésekről fog szólni,

amely Komáromot, Oroszlányt és Környét egyaránt érinteni fogja.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Czunyiné Bertalan Judit, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Molnár Attila (Fidesz–KDNP) polgármester Komáromban 2026. február 3-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

