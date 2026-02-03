Orbán Viktor Komárom és Oroszlány polgármestereivel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Molnár Attilával, Komárom polgármesterével, valamint Takács Károllyal, Oroszlány polgármesterével – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A komáromi és az oroszlányi tárgyalások során a miniszterelnök kiemelte: Komárom-Esztergom vármegye immáron főszerepet játszik Magyarország ipari teljesítményében – az ország ipari termelésének 10 százalékát az itteni vállalatok állítják elő. A vármegye fejlesztésének következő négy éve így a megnövekedett ipari termelés miatt elkerülhetetlen közlekedési fejlesztésekről fog szólni, amely Komáromot, Oroszlányt és Környét egyaránt érinteni fogja. Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Czunyiné Bertalan Judit, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Molnár Attila (Fidesz–KDNP) polgármester Komáromban 2026. február 3-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)