Leomlott az erdélyi Szilágycseh református templomának a tornya - egy több, mint 500 éves magyar műemlék romokban áll

Az erdélyi Krónika című hírportál a közösségi médiában fellelhető képek és videók alapján arról számolt be, hogy a lehullott fal- és tetőszerkezeti elemek több, a járdán és az úttesten parkoló gépkocsit is megrongáltak. A környéket rövid időre pánik és káosz uralta, az anyagi kár számottevő.
A lap nem hivatalos forrásokból arról értesült, hogy a templom közvetlen környezetében földmunkák folytak, így felmerül a gyanú, hogy ezek hozzájárulhattak az épület szerkezeti instabilitásához, illetve az omláshoz.
A hatóságok kivonultak a helyszínre, lezárták az érintett útszakaszt, és vizsgálják az omlás pontos okait. A Szilágy megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
a torony az úttestre dőlt, teljesen elzárva a forgalmat mindkét irányban.
A helyszínre a szilágycsehi tűzoltók mellett zilahi egységek is kivonultak több tűzoltóautóval, rohammmentővel, valamint speciális mentőfelszereléssel és keresőkutyás egységgel.
A Krónika felidézte:
a szilágycsehi református templom Szilágy megye egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke.
A templom középkori eredetű: a mai épület magja a 15-16. század fordulóján alakult ki, erre utal a szentély boltozatán fennmaradt 1519-es évszám is.
Eredetileg gótikus stílusú, egyhajós templom lehetett, amelyet a korabeli földbirtokos családok támogatásával építettek és bővítettek. A reformációt követően a templom a református közösség használatába került, és azóta is a helyi egyházközség központja.
Az épület története során több viszontagságon ment keresztül: a 17. század elején tűz pusztította el a tetőszerkezetet, a későbbi évszázadokban több javítás és átalakítás történt.
A templom állagának megóvása érdekében a közelmúltban átfogó felújítási program indult.
A munkálatok célja az épület szerkezeti megerősítése, a tető és a falazatok helyreállítása, valamint a belső terek és a homlokzat restaurálása az eredeti építészeti értékek tiszteletben tartásával.
A 2024 decemberében indult 10 millió lej (750 millió forint) értékű felújítást vissza nem térítendő támogatásból tervezték megvalósítani, a kivitelezést pedig 2027 végéig kellett volna befejezni – emlékeztetett az erdélyi hírportál.
