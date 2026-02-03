Lelőtt egy iráni drónt az Egyesült Államok haditengerészete az Arab-tengeren

Az Egyesült Államok haditengerészete lelőtt kedden egy iráni drónt, amely megközelítette az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót az Arab-tengeren – közölte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szóvivője.

Tim Hawkins elmondta, hogy az amerikai hadihajó az iráni partoktól mintegy 800 kilométerre hajózott nemzetközi vizeken, amikor egy Sahíd-139 típusú drón „indokolatlanul közel” repült hozzá. Hozzátette, hogy a konfliktusmegelőzést célzó amerikai lépések ellenére az iráni eszköz tovább közelített a repülőgép-hordozóhoz, ezért a fenyegetés semlegesítése érdekében és

az amerikai személyzet védelmében egy F-35C típusú vadászgép lelőtte a drónt.

Tim Hawkins arról is beszámolt, hogy szintén kedden a Forradalmi Gárda iráni elithadsereg motorcsónakjai drónok támogatásával megközelítettek a Hormuzi-szorosban egy amerikai tartályhajót, a Stena Imperative-ot, és megpróbálták hatalmukba keríteni.

Egy közelben tartózkodó amerikai hadihajó, a McFaul és a riasztott amerikai légierő harci gépeinek közbeavatkozásával az iráni kísérletet megakadályozták – közölte a Középső Parancsnokság szóvivője.

Az incidenseket követően Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Fox News hírtelevízión közölte, hogy

a történtek ellenére a hét második felére továbbra is terveznek közvetlen amerikai-iráni tárgyalást.

A sajtótitkár hozzátette, hogy az Iránnal fennálló konfliktus rendezése érdekében Donald Trump elnök a diplomáciát tekinti elsődlegesnek, de más megoldási lehetőségeket is, ezek között a katonai erő alkalmazását.

Hétfői közlések szerint pénteken Isztambulban török, katari, egyiptomi és szaúdi közvetítéssel ülhet tárgyalóasztalhoz Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/YNA)