A háború becsöngetett a lakásokba - Budapest ‘44-es angolszász bombázását idézi egy honlap

Korabeli videós anyagokat tartalmazó animációk és archív fotók felhasználásával Budapest 1944-es bombázását látványos és informatív honlap mutatja be - ezt a Terror Háza Múzeumban ismertették.

Egy korabeli felvételeket tartalmazó videó levetítése után Barthel-Rúzsa Zsolt, a HM katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkára a pénteki bemutatón azt mondta : 1944-ben az amerikai és a brit légierői bombázásai Budapestet stratégiai célponttá tették. A város felett ezrekkel mérhető géprajok jelentek meg, megszólaltak a szirénák, a védelem statikus volt,

a civil lakosság pincékben húzódott meg, a bombázás nem csak katonai, hanem “társadalmi élmény” is volt a rossz értelmében, a háború szó szerint becsöngetett a lakásokba

– idézte fel.

Az államtitkár a jelenlegi háborús helyzetre utalva arról beszélt: ma a világ újra a légvédelem jelentőségéről beszél, azonban már nem a bombázó kötelékek, hanem cirkáló rakéták és drón-rajok, nagy sebességű eszközök jelennek meg a horizonton. A modern konfliktusok – az orosz-ukrán háborútól a Közel-Keletig – azt mutatják, hogy a légi fenyegetés most sokkal kiismerhetetlenebb, precíziósabb, mint 1944-ben volt. Ma sokszor láthatatlan a támadások érkeznek – hangoztatta az államtitkár.

Aztán az ukrán hadvezetés légi válaszairól, a háború első 48 órájára is kitért és azt mondta: ennek következtében Oroszország a hagyományos légierő helyett a rakéta és dróncsapásokra tért át.

Budapest 1944-es krónikája, a múlt és jelen háborúinak a tanulsága annak is, hogy a légi fenyegetés minden korszakban megjelenik, csak az eszközök változnak

– jelentette ki. Ma a légvédelemnek rétegzettnek kell lennie, a drónokkal vadászni kell. Emlékeztetett, hogy 2016-ban elindították a Magyar Honvédség haderőfejlesztési programját. Budapest 1944-es története azt mutatja, hogy a légvédelmet nem lehet utólag megalkotni, annak már készen kell állnia – mondta.

A katonai kutatás-fejlesztést is hangsúlyozta. Magyarországon nem ismétlődhetnek meg a 1944-es események, Magyarországnak ki kell maradnia és ki is fog maradni minden háborúból, amíg ez a kormánya van, ugyanis a legfontosabb a béke. E mellett elkötelezett a magyar kormány – mondta az államtitkár, kiemelve: Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni és moszkvai tárgyalásai is a mihamarabbi béke előmozdítását szolgálják. De idézte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert is: a békéhez erő kell.

Békés: tudjuk mit jelent a háború, soha többé nem kérünk belőle

A honlap Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum igazgatója ötlete volt – derült ki a rendezvényen. Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója elmondta, hogy több mint egy éve dolgoznak a honlapon, amivel egy “emlékezetpolitikai vakfoltot” sikerült eltörölni. A korabeli emberek “keserűen” mondták azt, hogy ahogy a spanyol nátha, a bombázás is azért „demokratikus”, mert mindenkit ugyanolyan tragikusan érintett – idézte fel.

Cinikusnak nevezte, hogy a Keletről és a Nyugatról érkező megszállók is felszabadítónak titulálták magukat, a gépeiket pedig Liberatornak hívták. Békés Márton, aki szombathelyi, az akkori márciusi bombázásokat is felidézte. A bombázások miatti társadalmi traumáról is beszélt. A XX. század során a környező birodalmak kétszer is háborúba rángatták Magyarországot, a második világháborúban pedig Magyarország egészterülete fronttá vált. A megszállók az országot végigpusztították, Budapestet is – emlékeztetett.

“Mi tudjuk, hogy mit jelent a háború, ezért soha többé nem kérünk belőle”

– jelentette ki Békés Márton.

Kovács Vilmos ezredes, történész is “fehér foltról” beszélt a ‘44-es angolszász bombázásokat idézve. Mint beszámolt róla, a holnap komplex módon mutatja be az 1944 áprilisa és szeptembere között történteket, az ellenséges repülők útját: bemutatják, hogy a bombázó repülők honnan szálltak fel, milyen bombákat dobtak le és mekkora pusztítást végeztek. Ezt eddig még nem dolgozták fel ilyen részletességgel. A Tungsram-fejlesztésű radarok “többet tudtak, mint a németeké” – méltatta az akkori magyar innovációt.

Az Országos Levéltárban pedig olyan anyagokat találtak, amikhez 81 év alatt szinte senki sem nyúlt hozzá. De a honlapon nyomon lehet követni a korabeli magyar légvédelmi innovációt is. A most bemutatott honlap a szakemberek számára és más érdeklődők számára is tanulságos – hangoztatta a történész.

Kiemelt kép: Budapest bombázása, 1944 – Fotó: Facebook