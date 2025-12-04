Kiszivárgott az európai vezetők beszélgetése, aggódnak Zelenszkijért

A hétfőn lezajlott telefonbeszélgetés részleteit – amelyben Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és mások vettek részt – a Der Spiegel tette közzé. A telefonbeszélgetés során a vezetők az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalásokról beszéltek.
„Lehetséges, hogy
az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a területi kérdésében, anélkül, hogy egyértelmű biztonsági garanciákat adna”
– mondta a lap szerint Macron, hozzátéve, hogy nagy veszély fenyegeti Zelenszkijt. Merz arról beszélt, hogy az ukrán elnöknek „rendkívül óvatosnak kell lennie a következő napokban.
Játékot játszanak, mind veled, mind velünk”
– jelentette ki a német politikus, utalva Washington küldöttjeire, Steve Witkoffra és Jared Kushnerre, akik kedden öt órán át zárt ajtók mögött tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A jegyzőkönyv szerint a finn Stubb egyetértett Merzcel:
„Nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt egyedül ezekkel a fickókkal”
– nyomatékosította, nyilvánvalóan Witkoffra és Kushnerre utalva, ami Rutte egyetértését is kiváltotta.
„Egyetértek Alexanderrel: meg kell védenünk Volodimirt”
– mutatott rá a NATO-főtitkár.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Volodimir Zelenszkij (Fotó: Facebook)