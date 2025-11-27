Jónak lenni jó! – Minden várakozást felülmúl az idén tapasztalt összefogás

A Kossuth Rádió Déli harangszó című műsorának készítői kapták idén a Hungarikum Liget Média-díjat. Az elismeréssel járó egymillió forintot a stáb tagjai a Jónak lenni jó! kampány javára ajánlották fel, amely idén a háború sújtotta Kárpátalja beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeit segítő KEGYES Alapítványt támogatja. A felajánlások összege már meghaladja a 67 millió forintot. A kampány december 21-én egy egész napos adománygyűjtő műsorral zárul a közmédia csatornáin.

A Jónak lenni jó! adventi jótékonysági akcióhoz idén is intézmények, művészek, sportolók, alkotók és civil közösségek csatlakoztak felajánlásokkal. A közmédia kezdeményezése 2025-ben a KEGYES – a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány támogatását tűzte ki célul.

A napokban vehette át a Hungarikum Liget Média-díjat a Kossuth Rádió Déli Harangszó című műsorának szerkesztősége, amelyet Dér Gyöngyi rádióarchívumi munkatárs, valamint Barlay Tamás, a vallási főszerkesztőség kiemelt szerkesztője készít. A díjjal járó egymillió forintos pénzjutalmat a szerkesztőség teljes egészében felajánlották a KEGYES Alapítványnak.

A színházi és művészeti élet képviselői is összefognak. A Magyar Állami Operaház idén is egy Diótörő bábút adott a jó ügy érdekében. A Nemzeti Színház rendkívüli gesztust tett: a Törőcsik Mariról elnevezett díszpáholy és exluzív kulisszajárás foglalásának teljes bevételét ajánlották fel. A Sárkányok Kabul felett című új magyar háborús akciódráma alkotói egy különleges, filmes relikviát bocsájtottak rendelkezésre. A Herendi Porcelánmanufaktúra ismét egy egyedi, nagy értékű porcelántárggyal csatlakozik, amelyre december 21-én licitálhatnak a nézők.

Több kulturális rendezvény bevételét is a Jónak lenni jó! számára ajánlották

A Budafoki Dohnányi Zenekar az elsők között ajánlott fel egy ötdarabos családi jegycsomagot a december 28-i Igazából karácsony című előadásra. Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színművész december 14-én jótékonysági koncertet tart Nyíregyházán a kampány javára. A Magyar Művészeti Akadémia december 1-jén nyíló kiállítást szervez Matl Péter alkotásaiból – a tárlat is kapcsolódik a kampányhoz. Nyári Károly a december 27-i karácsonyi koncertjére szóló dedikált jegyekkel csatlakozott az adománygyűjtéshez.

„A Jónak lenni jó! idei akciója eddig soha nem látott mennyiségű és értékű felajánlást kapott – mindezt a kárpátaljai beteg, árva, rászoruló gyermekek megsegítésére. Az adventi összefogás ismét megmutatja: Magyarországon sokan és sokféleképpen képesek jót tenni – különösen akkor, amikor a legkisebbekről van szó” – mondta el a program koordinátora, Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

Minden felajánlott relikvia és tárgy megtekinthető a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre a szervezők a jonaklennijo@mtva.hu címen válaszolnak.

Hogyan lehet támogatni a KEGYES Alapítványt?

Adományvonal 1358 – hívás vagy SMS díja: 500 Ft

Közvetlen pénzbeli támogatás

Kedvezményezett: KEGYES Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786 (OTP Bank)

IBAN: HU98117440032445278600000000

Közhasznú támogatás esetén:

Segítő Összefogás a Jövőért Alapítvány

Számlaszám: 11739030-23919741 (OTP Bank)

Kérik, hogy ilyen esetben a támogatók vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel:

jonaklennijo@mtva.hu

Kiemelt kép: MTVA