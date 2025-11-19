Malek Andrea: A tehetség áldás és ajándék

A Máté Péter-díjas előadóművész egész életét meghatározza a zene, hiszen művészcsaládba született. Édesapja, Malek Miklós Erkel Ferenc-díjas zeneszerző és karmester, édesanyja Toldy Mária énekes, énektanár. Malek Andrea a Duna Ridikül című műsorában fejtette ki: szerinte az igazi tehetség nem a génekben keresendő, hanem egyfajta kegyelem.

A Duna Ridikül című műsorának e heti háziasszonya, Huszárik Kata, az M5 műsorvezetője ezúttal az Örökölt tehetség témáját járta körül: híres és tehetséges művészek szintén kivételes adottságokkal rendelkező gyermekeit látta vendégül. A beszélgetés középpontjában az a sokakat foglalkoztató kérdés állt: vajon minek köszönhető, ha egy családban több generáción átívelően jelenik meg a kivételes teljesítmény? A gének, a környezet, a nevelés és a példamutatás szerepe került górcső alá az egyik vendég, Malek Andrea személyes történetén keresztül.

„Amikor megszülettem, anyukám abbahagyta a rendszeres fellépést. Onnantól kezdve otthonról dolgozott, tanított. Emlékszem, sokszor hallatszott zongora- vagy énekdallam, és akkor én arra figyeltem, milyen szép, nem pedig a tanulni valóra. Apukám pedig hangszerelt, más zenészek, tanítványok jöttek hozzá is. Ritkán voltam egyedül, emiatt tisztán láttam, milyen sokat dolgoznak” – idézte fel Malek Andrea, hogyan hatott rá szülei pályája a kezdetekben. Hozzátette, zenei tehetséggel nemcsak szülei voltak megáldva. „A muzikalitás az egész családot meghatározta mindkét ágon. A nagyszüleim és a dédnagyanyám is szépen énekelt, de a háború viszontagságai miatt ők nem művészek lettek.”

Malek Andrea számára a művészi út egyértelműnek tűnt, de mint mondja, nem volt mindig könnyű együtt haladnia rajta a szüleivel. A szakmai kérdésekben adott szülői visszajelzések olykor rosszul érintették. „Jó, hogy számíthattam rájuk, de mindeközben komoly »meccseink« voltak. Hosszú ideig tartott, mire beláttam: én egy másik ember vagyok, más ízléssel és elképzeléssel. Ahogy nekik van joguk véleményt alkotni, úgy nekem is.”

Az előadóművész kifejtette azt is, hisz a született tehetségben: szerinte nem az anyatejjel szívja magába azt az ember, és nem is feltétlenül a szorgalmas, kitartó munka az alapja, hanem előre elrendelt. „A tehetséget kapjuk, áldás és ajándék” – mondta a műsorban.

A teljes beszélgetést újranézhetik a Ridikül Médiaklikk-oldalán vagy a műsor hivatalos YouTube-csatornáján.

Ridikül – hetente új háziasszonyokkal hétköznap 16 órától a Dunán.

Fotó: MTVA/Tőke Béla