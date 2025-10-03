Befektethet a 4iG Csoport a Kapu Tibort űrbe juttató amerikai vállalatba

A 4iG Csoport 100 millió dollár tőkét fektethet az amerikai Axiom Space vállalatba, a felek további 100 millió dollár értékű projekt keretében föld körüli adatközpont (ODC) fejlesztését tervezik, az erről szóló előzetes, nem kötelező érvényű kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírták – közölte a 4iG Csoport az MTI-vel pénteken. Az Axiom Space nevéhez fűződik a HUNOR – Magyar Űrhajós Program keretein belül a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatása is.

Az Axiom Space a kereskedelmi űrrepülés és az alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) űrinfrastruktúrák fejlesztésének globálisan meghatározó szereplője. A megállapodást a 4iG Space and Defence (4iG SDT) írta alá az amerikai vállalattal. A 4iG SDT a 4iG Csoport tagjaként működő magyar vállalat, amely a védelmi és űripari technológiák kutatás-fejlesztésére, rendszerintegrációjára és nemzetközi piaci hasznosítására szakosodott. A tranzakció megvalósulása többek között pénzügyi, jogi és technikai átvilágításhoz, valamint a vonatkozó szabályozási feltételek teljesüléséhez kötött – közölte a 4iG.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi megállapodás magában foglalja a két vállalat potenciális együttműködését az első európai Föld körüli adatközpont (Orbital Data Center – ODC) programban, valamint a 4iG SDT csatlakozását az Axiom Space globális űripari piacteréhez.

Kiemelik: a 4iG SDT az első európai partner, akivel az Axiom Space az ODC-programban együttműködhet, többek között a programhoz kapcsolódó innovációs kezdeményezések és infrastruktúra – például az optikai földi állomások – kiépítésében. Az ODC-program célja egy olyan újgenerációs adatközpont létrehozása, amely lehetővé teszi a világűrben keletkező nagy mennyiségű adat közvetlen feldolgozását és tárolását. A Föld körüli adatközpont-programban a két vállalat a következő öt évre 100 millió dolláros keretösszeget határozott meg. A projekt kapcsolódási pontként szolgálhat Magyarország és más stratégiai piacok között, ezáltal kiemelt nemzetközi pozíciót biztosíthat a hazai űriparnak – közölték. A nyilatkozat értelmében az 4iG SDT kihasználja az Axiom globális űripari piacterében rejlő lehetőségeket, ami biztosítja, hogy a magyar technológiai fejlesztések közvetlenül bekapcsolódjanak a nemzetközi űripari ökoszisztéma szereplőinek körforgásába.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója a közleményben elmondta:

a megállapodás mérföldkövet jelent az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolataiban, mivel egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy egy magyar vállalat stratégiai befektetőként jelenjen meg egy amerikai űripari cégben, erősítve a két ország közötti gazdasági és technológiai együttműködést. Magyarország űripari képességeinek nemzetközi elismerése új távlatokat nyithat a k+f területén, és megalapozza a hosszú távú kapcsolatot a globális piaci szereplőkkel

– tette hozzá.

A houstoni székhelyű űrinfrastruktúra-fejlesztő Axiom Space vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén. Kiemelkedő szakértelmével és tapasztalatával vált ismertté a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) irányuló emberes küldetések lebonyolításában, valamint az Axiom Station, a világ első kereskedelmi űrállomásának fejlesztésében. Emellett mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és feldolgozásra.

A vállalat nevéhez fűződik a HUNOR – Magyar Űrhajós Program keretein belül a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatása is.

Hangsúlyozták: a partnerség lehetőséget ad arra, hogy hazánk hosszú távon meghatározó pozíciót töltsön be a Föld körüli adatközpont-program, valamint az űrbéli adatfeldolgozás és -tárolás területén, miközben erősíti hazánk és a közép-európai régió szerepét a globális űripari ökoszisztémában.

Kiemelt kép: A 4iG Nyrt. informatikai-technológiai vállalat székháza a Szépvölgyi Irodaparkban, a főváros III. kerületében, a Montevideó utcában (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)