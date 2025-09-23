Műsorváltozás: Sajdik Ferencre emlékezik a közmédia

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikusművész, karikaturista életét és művészetét idézi fel kedden este műsoraival az M5 kulturális csatorna és a Kossuth Rádió, továbbá az általa alkotott egyik ikonikus rajzfilmhős, A nagy ho-ho-ho-horgász első epizódját is láthatják az M5-ön.

A vasárnap 95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc grafikus, a magyar karikatúra nagy ikonjának emlékére tűzi műsorára az M5 kulturális csatorna szeptember 23-án, 17:55-től A Nemzet Művészei 2023 című dokumentumfilmet. A kitüntetés kapcsán készített beszélgetésből a nézők megismerhetik Sajdik Ferenc pályafutásának főbb állomásait, terveit és művészi ars poetikáját. A csatorna 18:20-tól egyik halhatatlan rajzfilmfigurájával is a grafikusra emlékezik: A nagy ho-ho-ho-horgász első epizódjában újra láthatják a legendás horgász és furfangos Főkukacának kalandjait.

A Kossuth Rádió kedden 19:30-tól az egyedülállóan gazdag és különleges életművet létrehozó grafikus és karikaturistára emlékezve tűzi ismét műsorára a Nagyok című portréműsor egy korábbi, a művésszel készített beszélgetését. Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő, Gombóc Artúr és sok más ikonikus figura megalkotója ebben az adásban azt vallotta, nem a valóság, hanem a képzelet után alkot, a rajzolást a ceruzára hagyja, ő csak mozgatja azt.

A szeptember 19-én családi körben, 95 éves korában elhunyt Sajdik Ferenc művészete több mint hét évtizeden át formálta és gazdagította a magyar kultúrát. Csukás István meseíróval halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt. Nevéhez fűződik a tévétorna főcíme, az 1977-es reklámfilmszemlén különdíjat kapott bontottcsirke-reklámfilm is. Sajátos, egyedi látásmódjával felejthetetlen nyomot hagyott sokak életében. Karikatúrái, könyvillusztrációi és rajzfilmjei több generáció számára jelentettek örömet, humort és tanítást.

Kiemelt kép: Sajdik Ferenc 2010-ben (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)