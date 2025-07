Az olaszok legyőzésével négy között a női vízilabda-válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott 12-9-re legyőzte az olasz csapatot a szingapúri világbajnokság szombati negyeddöntőjében.

A magyar együttes legjobbja a tizedik vb-jén szereplő csapatkapitány, Keszthelyi Rita volt, aki remek játékkal és négy góllal járult hozzá a sikerhez.

Cseh Sándor csapata a hétfői elődöntőben az olimpiai bajnok spanyol és az Európa-bajnok holland csapat párharcának győztesével találkozik.

Női vízilabdatorna, negyeddöntő:

Magyarország-Olaszország 12-9 (3-3, 3-2, 4-2, 2-2)

gólszerzők: Keszthelyi 4, Sümegi, Garda, Leimeter 2-2, Vályi, Szilágyi 1-1, illetve Ranalli, Giustini 3-3, Bianconi, Bettini, Cergol 1-1

Magyarország:

Neszmély – Vályi, Varró, Sümegi, Keszthelyi, Leimeter, Faragó – cserék: Rybanska, Dömsödi, Tiba, Garda, Szilágyi, Hajdú

A magyarok keretéből a negyeddöntőre Peresztegi-Nagy Kinga maradt ki, míg a kapu előtt Neszmély Boglárka tempózott.

Mindkét oldalon kihagyott lehetőségekkel indult a találkozó, majd fórból az olaszok szereztek vezetést, a válasz ugyancsak emberelőnyből érkezett Sümegi Nóra révén.

A csapatkapitány Keszthelyi Rita gyönyörű ejtéssel szerzett vezetést először a magyaroknak, de Sofia Giustini két előnyt is értékesítve fordított. Vályi Vanda remek kapáslövéssel egyenlített a negyed végén (3-3).

A második felvonást a tizedik vb-jén szereplő Keszthelyi gólja vezette fel emberelőnyből, majd Tiba Panna is értékesítette a fórt, az olasz szövetségi kapitány viszont már a támadás közben kikérte a VAR-vizsgálatot, amelynek eredményeképpen a találatot érvénytelenítették, a rivális pedig ötösből egyenlített. Az olaszok újabb büntetővel fordítottak ismét, az akadozó magyar támadógépezetbe viszont Sümegi lehelt némi életet. Végül a magyarok fordulhattak előnnyel a nagyszünetben, Garda Krisztina két rossz megoldás után harmadszorra – már dühből – a kapus feje fölött lőtt a hálóba (6-5).

A harmadik negyedben több mint két percig még kaput eltaláló lövésük sem volt a csapatoknak, majd az olaszok előnyből kapufáig jutottak, a túloldalon viszont fórban Keszthelyi emelkedett ki a falból és húzott a hálóba. Sümegi és Dafne Bettini is ejtéssel próbálkozott, de csak utóbbi járt sikerrel, Szilágyi Dorottya pedig az olasz kapus feje fölé bombázott. Az olaszok emberelőnyben időt kértek és a megbeszélés után be is fejezték a figurát, de Leimeter Dóra egy villámgyors balkezes lövéssel azonnal válaszolt. Elöl Varró Eszter fórt harcolt ki, és kétszer is rá játszották ki a figurát, de mindkétszer az olasz kapusba húzta a labdát. Kevesebb mint egy perccel a negyed vége előtt Keszthelyi a támadóidő lejártakor kiemelkedett és tökéletesen ejtett a bal alsóba, a magyarok így háromgólos előnnyel fordulhattak rá a záró nyolc percre.

A csapat emberhátrányban kezdte az utolsó negyedet, ráadásul Vályi Vanda volt a kiállított, aki „garantáltan” hozta volna el a labdát a ráúszásnál, ugyanakkor Keszthelyi ha szorosabban is, mint villámgyors csapattársa, megtette ugyanezt, sőt, később volt egy fontos blokkja is, ezeknek köszönhetően értékes percek teltek el gól nélkül.

Az olaszok láthatóan elfáradtak, még az egyértelmű szituációkban is rossz döntéseket hoztak, ötméteresből zárkózhattak volna fel, de Neszmély, a vb-n már sokadszor, hárította a büntetőt. Chiara Ranalli ugyanakkor újra próbálkozhatott, mivel Sümegi túl közel került hozzá, másodszorra pedig már nem hibázott, Cseh Sándor pedig időt kért.

A magyar szurkolókat Garda nyugtatta meg egy újabb távoli bombával, s ugyan az olaszok 76 másodperccel a vége előtt még betaláltak, de Leimeter előnyből kilőtte a kapu jobb oldalát, lezárva ezzel a legfontosabb kérdést, a továbbjutást.

Kiemelt kép: Keszthelyi Rita (j) és az olasz Lucrezia Lys Cergol a nõi vízilabdatorna negyeddöntõjében játszott Magyarország – Olaszország mérkõzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 19-én. A magyar válogatott 12-9-re legyõzte az olasz csapatot.

MTI/Koszticsák Szilárd