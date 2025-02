Karácsony Gergely szerint Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért

Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért – mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere vasárnap este a Momentum megemlékezésén, amelyet a háború kirobbanásának 3. évfordulója alkalmából rendeztek Oroszország nagykövetségénél.

A főpolgármester azt mondta: három éve tart a háború Ukrajnában, a harc nemcsak az orosz agresszor és a hős ukrán nép között folyik, hanem a jó és a gonosz, a demokrácia és a zsarnokság, a bátorság és a közömbösség között is – számolt be az MTI.

És ez a harc nemhogy nem ért véget három év alatt, de az elmúlt hetek eseményei azzal a letaglózó felismeréssel járnak, lehet, hogy csak az első felvonást éljük éppen – tette hozzá.

„Remélem, hogy van külön bejáratú hely a pokolban azoknak, akik előre megfontolt szándékkal keverik össze az agresszort az áldozattal, akik az állandó ellenségképgyártásban és bűnbakkeresésben kigúnyolják, gyűlölet célpontjává teszik egy nemzet önvédelmét” – jelentette ki Karácsony Gergely.

Ukrajna Európát is védi, valamint az Európát összetartó eszményeinket, a szabadságot, a méltóságot, a demokráciát – figyelmeztetett a politikus, aki hozzátette:

„Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért”.

Arra is kitért, hogy Magyarország nem egyenlő a kormányával. Úgy fogalmazott: „Ma azok nevezik magukat patriótáknak, akik a legrosszabbat hozzák ki belőlünk. Három éve szisztematikusan osztják meg és gyengítik Európát, és most tort ülnek, hogy Európa megosztott és meggyengült.”

Hangsúlyozta: az életünket meghatározó alapvető kérdésekre, amelyek meghatározzák a viszonyunkat önmagunkhoz, a helyünket a világban, nem adható máshogy érvényes válasz, csakis erkölcsi alapon.

„Az alapvető erkölcsi mérce, a szolidaritás és emberség jegyében Ukrajna mellett állni továbbra sem lehet mérlegelés vagy számítás kérdése. Ukrajna mellett állni most is, és mindig is hit és meggyőződés. Ez az én hitem és meggyőződésem, ez Budapest hite és meggyőződése” – mondta Karácsony Gergely.

Tompos Márton, a Momentum elnöke videón jelentkezett be a megemlékezésre, mivel mint elmondta, kisfia bármelyik pillanatban megszülethet. Úgy fogalmazott, számára szimbolikus a helyzet, mert gyermeke „egy olyan világba születik, amelynél jobbat érdemel”. Kijelentette: azt szeretné, hogy olyan világba szülessen, ahol a diktátorokat elüldözik, a propagandistákat megbüntetik, a bátrakat megjutalmazzák.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere a háborúról szólva közölte: „akárki akármit mond, ez egy fekete-fehér történet, amiben a gonosz tett elkövetője Vlagyimir Putyin és rendszere, áldozata a szabad Ukrajna”. „Ennek a demonstrációnak a meghirdetésekor még nem tudtuk, de

most valójában az amerikai nagykövetség előtt kellene tüntetnünk”

– vetette fel a politikus. Hozzátette: „az már rég nem újság, hogy Oroszország diktátora a szovjet birodalom visszaállításán dolgozik, a váratlan fordulat az, hogy az amerikai elnök is.”

Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője kijelentette: Orbán Viktor Vlagyimir Putyin előtt „hajlong”, és mindent megtesz azért, hogy Ukrajna elbukjon. „Gáncsolja a közös fellépést, és még a KGB-ügynök Kirill pátriárkát is leszedette a szankciós listáról” – fűzte hozzá. A kárpátaljai magyarság arra kérte a kormányt, hogy támogassák az EU-tagságukat, de Orbánék őket is szembeköpték – jelentette ki.

A Momentum megemlékezése előtt a fővárosi önkormányzat, Ukrajna budapesti nagykövetsége és a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat közös megemlékezést tartott a Városháza parkban az orosz-ukrán háború harmadik évfordulója alkalmából. Az eseményen Karácsony Gergely részvételével megnyitották Az ukrán álom arcai elnevezésű szabadtéri fotókiállítást, majd menet indult Ukrajna támogatására Oroszország nagykövetsége elé.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a Momentum megemlékezésén, amit az ukrajnai háború kitörésének 3. évfordulója alkalmából rendeztek Budapesten, Oroszország nagykövetségnél 2025. február 23-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)