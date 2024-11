Elhunyt Juriko hercegnő, a néhai Hirohito császár fivérének felesége

Juriko, aki 1923-ban született, az uralkodói család legidősebb tagja volt. A hercegnő a Szent Lukács Kórházban hunyt el, ahova még márciusban szállították be kisebb agyi infarktus miatt.

The Japanese Imperial Household has announced the Death pf Yuriko, Princess Mikasa at the age of 101.

The illustrious Aristocrat married Emperor Hirohito’s brother during the Second World War and became the oldest member of the Japanese Imperial Family. https://t.co/rlL37z8Dj1

— The Royal Watcher (@saadsalman719) November 15, 2024