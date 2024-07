Olimpiai lázban ég az ország: vízilabdában, kézilabdában, úszásban és kardvívásban is a magyarokért szoríthatunk hétfőn

A magyar férfi kézilabda- és a női vízilabda-válogatott is javíthat hétfőn a párizsi olimpián, miután szombaton elveszítette első csoportmérkőzését. Női vízilabdázóink a hollandok elleni vereség után hétfőn Kanada ellen szerezhetik meg első győzelmüket, emellett úszóink és vívóink is rajthoz állnak, előbbiek négy versenyszámban is érdekeltek lesznek.

A férfi kézilabdázók úgy kaptak ki 35-32-re Egyiptomtól, hogy egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen. Ami a továbbjutási esélyeket illeti, Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese rendkívül nehéz helyzetbe került – a negyeddöntőbe a csoportok első négy helyezettje jut -, ezért hétfőn létfontosságú lenne a győzelem az Argentína ellen 21 órakor kezdődő találkozón. A dél-amerikaiakat tartják a csoport leggyengébb tagjának, pedig a 14 fős keretük 13 tagja Európában – Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában és Romániában – kézilabdázik. A két válogatott eddig négyszer találkozott egymással, három magyar siker mellett legutóbb, a 2019-es világbajnokságon döntetlen született. Az argentinok 36-31-re kaptak ki az első körben Norvégiától. Kapcsolódó tartalom Vereséggel kezdett csoportjában a férfi kézilabda-válogatott Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese „beragadt a rajtnál”, az egyiptomiak az első félidőben nyolc góllal is vezettek. A női vízilabdázók szombaton 10-8-ra kaptak ki az Európa-bajnok Hollandiától, hétfőn 20.05-től pedig Kanada következik. A nyári időszakban a két csapat közösen készült az ötkarikás játékokra, sőt két edzőmeccsük is volt. Június 22-én Gödöllőn 14-7-es, június 29-én Görögországban 11-6-os magyar siker született. A kanadaiak a csoportkör első fordulójában szabadnaposak voltak. Az úszók áprilisi országos bajnokságán robbant be a 15 éves Jackl Vivien, aki az időeredmények alapján bekerülhet hétfőn az olimpiai döntőbe 400 méter vegyesen, ami hatalmas eredmény lenne a magyar küldöttség legfiatalabb tagjától. Rajta kívül délelőtt Sárkány Zalán lesz érdekelt férfi 800 méter gyorson. Kapcsolódó tartalom Milák nélkül nyolcadik lett a férfi 4x100 méteres gyorsváltó az olimpián Kós Hubert, a 200 méter hátúszás világbajnoka sem tudott csodát tenni, a magyarok a nyolcadik helyen zártak. A vívóknál érmes reményekkel várhatja a női kardozók küzdelmeit Márton Anna, Pusztai Liza és Szűcs Luca, de pástra lép a férfi tőrözők között Dósa Dániel is. A Tokióban negyedik helyezett Márton Annának már a 32 közé jutásért is vívnia kell a venezuelai Katherine Paredes Torresszel. Pusztai az olasz Michela Battistonnal kezd a 32 között, és sikeres asszókkal a két magyar egymással vívna a nyolcba kerülésért. Szűcs Lucának az olasz Martina Crisciót kellene legyőznie ahhoz, hogy ott legyen a legjobb 16 között. Dósa az egyiptomi Abdelrahman Tolbával vív a 32 között, utána pedig – a papírforma érvényesülése esetén – a tavaly vb-ezüstérmes amerikai Nick Itkin lehet az ellenfele. Kapcsolódó tartalom Muhari Eszter: Végre abbahagyhatom a koncentrálást „A vívásnak ez a legnagyobb kulcsa, hogy minden fejben dől el” – mondta az olimpiai bronzérmes magyar párbajtőröző. A férfi ökölvívók 63,5 kilogrammos súlycsoportjában Kovács Richárd az ausztrál Harry Garside ellen kezdi meg szereplését a nyolcaddöntőben. Lovastusában Kaizinger Balázs a szombati díjlovaglás során csak egy ellenfelét előzte meg a 63 fős mezőnyben, és a vasárnapi terepverseny után hétfőn a díjugratás vár rá. A 33. nyári olimpia minden eseményét élőben követheti az M4 Sporton, a Dunán, az M4 Sport+ csatornáján, az M4sport.hu oldalon, a Kossuth Rádióban és a Nemzeti Sportrádióban.