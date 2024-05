Szilágyi Péter: A hétvégi magyar iskola az egyik legszorosabb kapcsolódási pont a diaszpóra magyarságához

A hétvégi magyar iskola az egyik legszorosabb kapcsolódási pont a diaszpórában élő magyarsághoz, szerte a világban 260 ilyen intézmény működik – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Budapesten.

Szilágyi Péter a diaszpórában, szórványban oktató önkéntes tanárok számára rendezett, X. Módszertani konferencián kiemelte: a résztvevők jelentik az egyik „legfontosabb kulcsot” a magyarság megtartásához.

„Minden magyar számít, éljen bárhol a világon”

– jelentette ki.

Szilágyi Péter azt mondta, 2010 óta a diaszpóra magyarságára is kiemelt figyelmet fordítanak. Azóta jelentős fordulat történt, a diaszpóra magyarsága már közjogilag is állampolgársággal kapcsolódik Magyarországhoz, továbbá elindultak a diaszpórában élőknek szóló programok – mutatott rá, majd emlékeztetett: a Magyar Diaszpóra Tanács 2011 óta működik, valamint létrejött a hétvégi magyar iskolák hálózata is.

A helyettes államtitkár a diaszpóra magyar szervezeteit támogató pályázatokról szólva elmondta, az idén 500 millió forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg, a szervezetek 500 ezer és 5 millió forint közötti összegre pályázhattak. Idén 232 pályázat érkezett a diaszpórából, 996 millió forintos igénnyel – közölte.

Szilágyi Péter elmondta, a hétvégi magyar iskolák mintegy 11 ezer gyermeket oktatnak ezer pedagógussal, továbbá önkéntes oktatókkal és a szülőkkel.

Lengyel Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) képzésekért, ösztöndíjprogramokért és tudománydiplomáciáért felelős

helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a Módszertani konferenciát egy évtizede rendezték meg először, akkor a szakmai fórumra 10-12 országból, ma már 22 országból érkeztek a részt vevő önkéntes oktatók.

A program elindításának alapvető célja az volt, hogy minél több hétvégi iskolát elérjenek, lehetőséget biztosítva oktatóik számára egy budapesti továbbképzéshez

– mondta.

Lengyel Miklós közölte: a konferencián az önkéntes tanárok a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban vehetnek részt; most negyvenen érkeztek a szakmai fórumra.

A hétvégi magyar iskoláknak nemcsak nyelvi fejlesztő szerepük van, hanem a családok számára is fontos kapcsolódási pontot jelentenek. Nemcsak a gyerekek találnak barátokra, hanem sokszor a szülők is – mutatott rá a helyettes államtitkár, majd úgy fogalmazott: „összetartó kis magyar közösségek inkubátorai lehetnek a hétvégi iskolák”, amelyek az önkéntes oktatók nélkül nem működnének.

Lengyel Miklós kiemelte: a diaszpórában és a Kárpát-medencei szórványban is ugyanazért a közös célért, a magyarság megerősödéséért dolgozik a kormány.

Kiemelt kép: Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai helyettes államtitkára köszöntõt mond a Hétvégi Magyar Iskolák hetedik találkozóján a budapesti Danubius Hotel Heliában 2024. április 13-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)